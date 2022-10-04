Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 17 yıl sonra barıştığı oyuncu Ben Affleck ile temmuz ayında evlendi. 17 yıl aradan sonra barışan çiftin evliliklerinde sıkıntı yaşadığı iddiası gündeme geldi. Peki, Jennifer Lopez boşanıyor mu? Jennifer Lopez Ben Affleck boşanıyor mu? İşte detaylar...

2002 yılında nişanlanan ancak 2004 yılında yollarını ayıran Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti, geçtiğimiz sene barıştı. 17 yıl aradan sonra barışan çift, temmuz ayında sessiz sedasız evlendi. İkilinin evliliklerinde sıkıntı yaşadığı iddiası gündeme geldi. Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşandı mı? sorusu araştırılıyor. Peki, Jennifer Lopez boşanıyor mu? Jennifer Lopez Ben Affleck boşanıyor mu? Detaylar haberimizde...

JENNİFER LOPEZ BOŞANIYOR MU?

Aşklarıyla dünya çapında örnek gösterilen Jennifer Lopez ve Ben Affleck temmuz ayında, Las Vegas'ta evlendi. İkilinin ilişkilerinde sıkıntı yaşadığı öne sürülen çiftin boşanacakları iddia edildi. Çifte yakın kaynaklar evliliklerinde sıkıntı yaşadıklarını öne sürse de Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten resmi bir açıklama gelmedi.