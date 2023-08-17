Blackpink vokalisti Jennie hakkında gündeme gelen iddiaların ardından birçok seveni tarafından internet üzerinde Jennie öldü mü sorusu araştırılmakta. Peki, Jennie öldü mü 2023? Blackpink vokalisti Jennie öldü mü, yaşıyor mu?

İlk videosunu 15 Ocak'ta yükleyen Jennie Kim'in toplamda 3,26 milyon abonesi bulunuyor. Blackpink vokalisti Jennie hakkında birçok iddia son günlerde sosyal medya üzerinde yer alıyor. Jennie Kim Youtube'a ilk videosunu 15 Ocak tarihinde yükledi. 3 gün içerisinde 10 milyon izlenme alan video kanalın tek videosudur. Kanalın ismi ise "Jennierubyjane Official" olarak geçmektedir. Peki, Jennie öldü mü 2023? Blackpink vokalisti Jennie öldü mü, yaşıyor mu?

JENNİE ÖLDÜ MÜ 2023?

Blackpink vokalisti Jennie hakkında internet üzerinde birçok asılsız iddia yer alıyor. Dünyaca ünlü grup Blackpink'in vokalisti Jennie'nin hayatta olduğu biliniyor.

JENNIE KIM KİMDİR?

Jennie Kim daha çok bilinen sahne adıyla Jennie, YG Entertainment tarafından oluşturulan Güney Koreli grup BLACKPINK'in lider vokalisti ve ana rapçisidir.

JENNİE KİM KARİYERİ

Jennie, 2010'da Güney Kore'ye döndü ve YG Entertainment elemelerinden geçti. Şirkette 5 yıl 11 ay stajyerlik yaptı. 2012 yılında Lee Hi'nin Special isimli şarkısında yer aldı ve G-Dragon That XX müzik videosunda göründü. 2013'te G-Dragon'un Black ve Seungri'nin GG Be şarkılarında birkaç kısmı söyledi.

2016'da Blackpink grubunun lider vokali ve ana rapçisi olarak çıkış yaptı.

2018 Ekim'de Jennie'nin solo çıkış yapacağı duyuruldu. Şarkının isminin Solo olacağı açıklandı ve 12 Kasımda müzik videosu yayınlandı. Solo şarkısı ilk 24 saatte en çok izlenen k-pop solo sanatçı şarkısı ve en çok izlenen k-pop kadın solo sanatçı şarkısı unvanını kazandı. Sonra Kim, 300 milyon izlenmeyi geçen tek k-pop solo sanatçısı şarkısıyla, 25 Kasımda Inkigayo'dan ilk ödülünü kazandı.

Ocak 2018'de Jennie, Harper's Bazaar dergisinin ilham perisi seçildi. Mart 2019'da Fransız lüks moda markası Chanel, Kim'in yeni uluslararası elçi olarak seçildiğini duyurdu. Kim, hem de Hera markasının yüzü olmakla bilinir.

Nisan 2019'da Kim, Coachella Valley Music and Arts Festival sahnesinde performans sergileyen ilk k-pop solo sanatçısı unvanını aldı.

Kim, k-pop marka itibar sıralamasında 5 ay üst-üste birinci olmuştur. Instagram tarafından Güney Korenin en çok sevilen hesabı olarak belirlenmiştir. Platformda en çok takip eden Koreli ünlüdür.