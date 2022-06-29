Jelibon olayı nedir? (VİDEO) Melih Gökçek jelibon açıklaması! 6 milyar dolarlık jelibon rezervi sözü neden gündem oldu?

Jelibon olayı nedir? Melih Gökçek jelibon açıklaması merak ediliyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fuat Atik'in sunduğu Ankara Masası programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Gökçek'in "6 milyar dolar değerinde jelibon bulunmuş" sözleri ise yayına damga vurdu. Bu sözlerin ardından jelibon madeni var mı merak edildi. Peki, Jelibon olayı nedir? Jelibon rezervi nedir? Melih Gökçek jelibon açıklaması! Jelibon rezervi ne demek? 6 milyar dolarlık jelibon rezervi sözü neden gündem oldu? İşte detaylar...

JELİBON OLAYI NEDİR?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir canlı yayın programında sosyal medyada yer alan Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon bulunduğuna dair paylaşımı gerçek sanıp üzerine değerlendirmede bulundu. Gökçek, "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş." diyerek bunun üzerine araştırma yapacağını söyledi. Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sözlerine ise Gökçek, "Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor." yanıtını verdi.

"ADIYAMAN'DA JELİBON REZERVLERİNE RASTLANDI"

Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…" ifadeleri kullanılmıştı. Melih Gökçek ise bu paylaşımı gerçek sanarak üzerinde yorumlarda bulundu.

"JELİBON NE DEMEK BİLMİYORUM"

Melih Gökçek, jelibon rezervi keşfine dair şu değerlendirmede bulundu: "Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana'da bulduğu 1 milyar. Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım." Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sorusuna ise Gökçek "Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor." cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖKÇEK'TEN YANIT

Melih Gökçek, sarf ettiği sözler neticesinde sosyal medyanın diline düştü. Gökçek sosyal medya hesabından hakkında yapılan yorumlara şöyle yanıt verdi: "Ankara Masası'nda bir arkadaşımın gönderdiği bir haber üzerine bugün Eskişehir'de bulunan nadir toprak elementi üzerine konuşurken içinde 'Jelibon' diye bir maddeymiş ne olduğunu bilmiyorum." diye bir konuşma yaptım. Ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış. Açıkça 'Ne olduğunu bilmiyorum' dememe rağmen, mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar. Demek ki trollenebiliyorum. Demek ki bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım."

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