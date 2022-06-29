Jelibon nedir? Jelibon neden yapılır?

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JELİBON NEDİR?

Jelibon, küçük, içi ve dışı jel kıvamında yumuşak bir şeker türü. Çok çeşitli renk ve tatları mevcuttur.

Yumuşak jöle kıvamında, üzeri pudra şekeri kaplı Türk lokumu jelibon için esin kaynağı oldu. İlk kez 1861 yılında, şekerci William Schrafft tarafından, Amerikan İç Savaşı sırasında askerler için yapıldığı düşünülmektedir.