Jelert yok mu? Galatasaray sağ bek Jelert sakat mı, neden Beşiktaş maçında yok?

Yarın Süper Kupa'da Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'a Elias Jelert'ten kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı teknik direktörü Okan Buruk, Jelert'in ağrısı olduğunu ve siyah-beyazlılara karşı riske etmeyeceklerini söyledi. Cimbom, genç sağ beki geçtiğimiz günlerde 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Jelert yok mu? Galatasaray sağ bek Jelert sakat mı, neden Beşiktaş maçında yok?

JELERT SÜPER KUPA MAÇINDA OYNAMAYACAK

Okan Buruk, Elias Jelert'in bir ağrısı olduğunu ve Danimarkalı futbolcuyu riske etmeyeceklerini söyledi. Buruk açıklamasında "Davinson Sanchez dün çalışmalara başladı. Elias Jelert'in ufak bir ağrısı oldu, riske etmek istemedik. Lig başlayacak, Şampiyonlar Ligi elemesi var. İdmana çıkartabilirdik ama risk almak istemedik. Bir iki gün daha dinlenecek ve çalışmalara başlayacak. Davinson Sanchez de iyi bir şekilde döndü. En kısa zamanda hazır olacak" ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Galatasaray, Kopenhag'tan Elias Jelert 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattı. Bu rakam 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte Danimarka ekibine ödenecek. 21 yaşındaki sağ bek ile de 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Jelert'e sırasıyla 900 bin euro, 1 milyon euro, 1.1 milyon euro, 1.2 milyon euro ve 1.35 milyon euro maaş verecek.

ELIAS JELERT KİMDİR?

Futbol kariyerine Kopenhag'ın altyapısında başlayan Elis Jelert, 2022'de A takıma yükseldi. Kopenhag'da altyapı dahil 138 maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 3 gol ve 13 asist kaydetti. Jelert, Danimarka Milli Takımı'nda 3 maçta forma giydi. Genç futbolcu, bu yaz Galatasaray'a transfer oldu.