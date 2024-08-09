Jelert Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Galatasaray Hatayspor maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Hatayspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Jelert Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Hatayspor maçı saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hatayspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Hatayspor maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir

JELERT HATAYSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Jelert bugün ilk 11'de ve yedekler arasında yer almıyor.

GS-Hatayspor ilk 11