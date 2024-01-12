Jeffrey Epstein öldü mü? Sorusu, Jeffrey Epstein davasının gündeme gelemesi ile birlikte birçok kişi tarafından araştırılıyor. Kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturduğu 'pedofili adası' skandalında yeni detaylar ortaya çıkıyor. ABD'de cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin kamuoyuna açıklanan dosya gündemden düşmüyor. Peki, Jeffrey Epstein öldü mü? Jeffrey Epstein nasıl öldü, ölüm sebebi ne?

JEFFREY EPSTEİN ÖLDÜ MÜ?

Jeffrey Epstein, 6 Temmuz 2019'da Florida ve New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle yöneltilen suçlamalardan dolayı tekrar tutuklandı ve 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede, 66 yaşında yaşamına son verdi. Buna göre 10 Ağustos 2019 tarihinde Jeffrey Epstein hayatını kaybetti. Gardiyanlar 6:30'dan kısa bir süre sonra kahvaltıyı dağıtırken 10 Ağustos sabahı, Epstein hücresinde kalp durması nedeniyle tepkisiz halde bulundu Boynuna sarılmış bir çarşaf şeridi ile diz çökmüş bir pozisyonda bulundu. Çarşaf, ranzasının tepesine bağlanmıştı. O zamana kadar yaklaşık iki saattir ölü olduğuna inanılıyordu.

JEFFREY EPSTEİN