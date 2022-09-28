Jeffrey Dahmer kimdir? Seri katil olan Jeffrey Dahmer kimdir? Netflix dizisi olan Jeffrey Dahmer gerçek mi, öldü mü?

Son zamanlarda dizi haline getirilmesi ile gündeme gelen seri katil Jeffrey Dahmer birçok insan tarafından sıklıkla merak edilip araştırılıyor. Birçok insan Jeffrey Dahmer kimdir? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. Peki, Netflix tarafından dizi haline getirilmekte olan Jeffrey Dahmer kimdir? Seri katil olan Jeffrey Dahmer kimdir? Netflix dizisi olan Jeffrey Dahmer gerçek mi?

Netflix platformunda yayınlanmakta olan dizinin ardından birçok kişi Jeffrey Dahmer kimdir? Sorusunu internet üzerinde sorgulatmaya başladı. Çıkan sonuçlar ise herkesin tüylerini ürpetecek cinsten. Bir seri katil olan Jeffrey Dahmer kimdir? Seri katil olan Jeffrey Dahmer kimdir? Netflix dizisi olan Jeffrey Dahmer gerçek mi?

JEFFREY DAHMER KİMDİR?

Jeffrey Lionel Dahmer, 21 Mayıs 1960 tarihinde dünyaya geldi. Amerikalı seri katil ve tecavüzcüdür. Dahmer, özellikle 1987 ve 1991 arasında yoğun olmak üzere, 1978 ve 1991 arasında, çoğu Asya ve Afrika kökenli 17 adamı ve erkek çocuğunu öldürdü. Cinayetleri genel olarak tecavüz, işkence, parçalama, nekrofili ve yamyamlık gibi suçlarla beraber işledi.

JEFFREY DAHMER ÖLDÜ MÜ?

Dahmer hapishanede iki kez saldırıya uğradı. İlki Temmuz 1994'te, hapishanedeki dini ayin sonrasında bir mahkûm tarafından jiletle boğazının yaralanması şeklinde gerçekleşti. Dahmer bundan kaçtı ve hafif yaralarla olayı atlattı. Yine 28 Kasım 1994'te hapishane spor salonunda temizlik işlerini yaparken, Dahmer ve diğer mahkûmlardan Jesse Anderson; Christopher Scarver tarafından dambıl ile saldırıya uğradı. Dahmer, bu saldırıdan hemen sonra, ambulansla taşınırken öldü. Anderson da iki gün sonra hayatını kaybetti.

DAHMER DİZİSİNİN OYUNCUSU KİM?

Netflix'in Dahmer dizisinde Jeffrey Dahmer'i Evan Peters canlandırmaktadır. Ünlü ismin oyunculuğu, birçok kişi tarafından ilgi gördü ve izleyiciden tam puan aldı.

DİZİYE BİRÇOK TEPKİ GELDİ

Seri katil tarafından öldürülen insanların yakınları tarafından sosyal medya üzerinden birçok tepki gelmesine sebep olan dizi, Netflix platformunda yayınlanmaya devam ediyor.