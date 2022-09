Jeffrey Dahmer kimdir? Seri katil olan Jeffrey Dahmer kimdir? Netflix dizisi olan Jeffrey Dahmer gerçek mi, öldü mü?

Netflix platformunda yayınlanmakta olan dizinin ardından birçok kişi Jeffrey Dahmer kimdir? Sorusunu internet üzerinde sorgulatmaya başladı. Çıkan sonuçlar ise herkesin tüylerini ürpetecek cinsten. Bir seri katil olan Jeffrey Dahmer kimdir? Seri katil olan Jeffrey Dahmer kimdir? Netflix dizisi olan Jeffrey Dahmer gerçek mi?

Jeffrey Lionel Dahmer, 21 Mayıs 1960 tarihinde dünyaya geldi. Amerikalı seri katil ve tecavüzcüdür. Dahmer, özellikle 1987 ve 1991 arasında yoğun olmak üzere, 1978 ve 1991 arasında, çoğu Asya ve Afrika kökenli 17 adamı ve erkek çocuğunu öldürdü. Cinayetleri genel olarak tecavüz, işkence, parçalama, nekrofili ve yamyamlık gibi suçlarla beraber işledi.

Dahmer hapishanede iki kez saldırıya uğradı. İlki Temmuz 1994'te, hapishanedeki dini ayin sonrasında bir mahkûm tarafından jiletle boğazının yaralanması şeklinde gerçekleşti. Dahmer bundan kaçtı ve hafif yaralarla olayı atlattı. Yine 28 Kasım 1994'te hapishane spor salonunda temizlik işlerini yaparken, Dahmer ve diğer mahkûmlardan Jesse Anderson; Christopher Scarver tarafından dambıl ile saldırıya uğradı. Dahmer, bu saldırıdan hemen sonra, ambulansla taşınırken öldü. Anderson da iki gün sonra hayatını kaybetti.

Netflix'in Dahmer dizisinde Jeffrey Dahmer'i Evan Peters canlandırmaktadır. Ünlü ismin oyunculuğu, birçok kişi tarafından ilgi gördü ve izleyiciden tam puan aldı.

Seri katil tarafından öldürülen insanların yakınları tarafından sosyal medya üzerinden birçok tepki gelmesine sebep olan dizi, Netflix platformunda yayınlanmaya devam ediyor.

I'm not telling anyone what to watch, I know true crime media is huge rn, but if you're actually curious about the victims, my family (the Isbell's) are pissed about this show. It's retraumatizing over and over again, and for what? How many movies/shows/documentaries do we need? https://t.co/CRQjXWAvjx