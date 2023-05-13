Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid Türkiye yollarına çıktı

Jeep, Renegade ve Compass e-Hybrid versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni modellerin satışa sunulmasıyla, ülkemizdeki Jeep Renegade ve Compass ürün gamının tamamı elektriklenmiş oldu. Türkiye'de toplam Jeep satışlarının yüzde 99'unu oluşturan Renegade ve Compass modelleri mayıs ayından itibaren sadece e-hybrid ve 4xe plug-in hybrid seçenekleri ile tercih edilebilecek. Böylece Jeep, en çevreci SUV markası olma hedefine doğru Türkiye'de önemli bir adım atmış oldu.

Renegade ve Compass e-Hybrid'in yedi vitesli otomatik şanzımanlı e-Hybrid versiyonları, performanslarını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw'lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Renegade ve Compass e-Hybrid BSG (Belt Start Generator) ve 15KW'lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Her iki modelde de bulunan yeni güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor. Hibrit teknolojisi; araçların sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, %100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Renegade ve Compass e-Hybrid modelleri sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing).

Tamamen elektrik modunda ve Co2 emisyonu olmadan park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen e-Hybridler, performanstan ödün vermedikleri gibi maksimum sürüş konforu sağlıyor.

Zengin iç donanım ve sürüş modları ile güvenlik öğeleri

Renegade e-Hybrid'de yer alan; şarj, sürüş verimliliği, sürüş geçmişi, planlanmış şarjlar ve daha birçok durumla ilgili tüm bilgileri içeren Uconnect Navigasyon sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonuna da izin veriyor. Şarj seviyesi ve menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi batarya bilgilerini aktaran Renegade'e özel renkli 7 inç TFT ekran gösterge panelindeki teknolojik işlevler hayatı kolaylaştırıyor. İç mekanda üst seviyede konfor sunan Renegade'in Longitude donanım seviyesinde otomatik klima, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Sürücü- Yolcu Hava yastıkları, Arka Park Sensörü ve Lastik Tamir Kiti standart olarak sunuluyor.

Renegade e-Hybrid'in Longitude donanım seviyesinde, 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlarla 215/65R16 lastikler, zorlu arazi koşullarına karşı göğüs geriyor. Bu donanım seviyesinde, Halojen Farlar, Elektrik Kontrollü Siyah Yan Aynalar, Elektrikli Ön ve Arka Camlar, Siyah Dikişli Kumaş Koltuklar, Elektrikli Park Freni w/Autohold, Manuel Koltuk Ayarı (Sürücü: 6 Yöne, Yolcu: 4 Yöne) ve Ön Kol Dayama & Entegre Eşya Gözü bulunuyor. Limited donanım seviyesinde ise 17 inçlik alüminyum jantlarla tercih edilebilen Renegade e-Hybrid'de, Longitude donanıma ek olarak Ön Çarpışma Uyarı & Önleme (FCW), Geri Görüş Kamerası, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Paralel ve Dikey Park Yardım Sistemi, Adaptive Cruise Control (ACC) bulunuyor.

Compass e- Hybrid'in Limited donanım seviyesinde, 18 inç Alüminyum Jantlar, Otomatik Uzun Farlar, Parlak Siyah Tavan Barları, Led Sis Farları, Karartılmış Arka Camlar, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma,Geri Görüş Kamerası, Otomatik Katlanır Yan Dikiz Aynaları, Kablosuz Şarj, Adaptive Cruise Control (ACC) sistemi bulunuyor. Modelin en üst donanım seviyesi olan S-Limited'de ise 19 inç Saten Gri Alaşımlı Jantlar, Sunroof, Siyah Tavan ve aynı renkteki Tavan Barları, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Direksiyon Simidi, 8 Yöne Ayarlanabilen Elektrikli Ön Koltuklar, 4 Yöne ayarlanır Elektrikli Bel Ayarlı Koltuklar, Hafızalı Sürücü Koltukları ile 40/20/40 Katlanabilir Arka Koltuklar ve Trafik İşareti Algılama gibi özellikler ekleniyor.

Renegade e-Hybrid, 1 milyon 119 bin 950 bin TL'den; Compass e-Hybrid ise 1 milyon 434 bin 950 bin TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebilecek.