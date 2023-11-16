Avrupa'da Yılın Otomobili seçilen Jeep Avenger, Türkiye otomobil pazarında tarz ve işlevselliği bir araya getiren özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

Jeep Avenger Türkiye'ye Heyecan Verici Bir Giriş Yaptı

Avrupa'da Yılın Otomobili (COTY- Car of the Year) seçilen Jeep Avenger, Türkiye otomobil pazarına heyecan verici bir giriş yaptı. kompakt SUV segmentinde tarz ve işlevselliği bir araya getiren araç, özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar…

Jeep Avenger Türkiye'de! İşte özellikleri

Stellantis'in yeni nesil güç aktarma sistemini kullanan Jeep Avenger 115 kW (156 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile 54 kWh bataryaya sahip. Segmentinin en verimli modeli olarak öne çıkan Avenger, 100 km'de 15.4 kWh tüketimiyle dikkat çekiyor. Ayrıca şehir içinde 550 km'ye kadar (400 km WLTP) menzil sunuyor.

Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü konuyla ilgili şunları söyledi:

"Avenger özgün tasarımı, sınıfının en iyi arazi sürüş kabiliyeti, güvenlik özellikleri ve geniş iç hacmi ile fark yaratıyor. Avenger'ın Avrupa'da yılın en iyi otomobili seçilmesi ve kazandığı pek çok ödül modelin başarısını teyit ediyor.

Ön satışına ekim ayında başladığımız Avenger, Türkiye'deki otomobil pazarında yüzde 10'luk vergi dilimine girmesi sayesinde avantajlı bir fiyata sahip. Önümüzdeki dönemde de talebin artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz"

İlk tamamen elektrikli Jeep Avenger tanıtıldı! İşte özellikleri

Avenger, sınıfında önden çekişli araçlar içinde sınıfının en iyi sürüş kabiliyetine sahip olan model olarak öne çıkıyor. Hafif arazi koşullarında oldukça iyi işler çıkaran araç, adaptif hız kontrolü, şerit ortalaması, kör nokta uyarısı gibi özellikleri standart olarak sunuyor.

Aracı çevreleyen özel renkteki yan çıtalar, koruma plakaları ve ön farlar küçük hasarlara karşı koruma sağlayarak estetik bir görünüm sunuyor. Eller serbest elektrikli bagaj kapağı, premium deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, çok renkli ambiyans aydınlatma ve 20,5 inç büyüklüğünde iki yüksek çözünürlüklü ekran gibi özelliklerle sürücü ve yolculara konfor ve şıklık sunuyor.

Son olarak; Avenger'ın en donanımlı versiyonu Summit, Türkiye pazarına 1 milyon 563 bin 750 TL fiyat etiketiyle giriş yaptı.