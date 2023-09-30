Jeep Avenger, En Yenilikçi Tasarım Ödülü'nü Kazandı

Jeep markasının tamamen elektrikli ilk modeli olan Avenger, Alman otomobil dergisi auto motor und sport'un düzenlediği autonis Tasarım Yarışması'nda 'Küçük SUV ve Off Road Aracı' kategorisinde 'En Yenilikçi Tasarım Ödülü'nü kazandı.

Jeep Avenger, "Küçük SUV ve Off Road Aracı" kategorisinde "En Yenilikçi Tasarım Ödülü"nü kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Jeep markasının tamamen elektrikli ilk modeli olan Avenger, Alman otomobil dergisi auto motor und sport'un düzenlediği autonis Tasarım Yarışması'nda ödüllendirildi.

14 bini aşkın okurunun oylarıyla ödüle layık görülen Avenger, tüm oyların yüzde 53'ünü alarak "Küçük SUV ve Off-Road Araç" kategorisinde "En Yenilikçi Tasarım Ödülü"nü kazandı

Son 12 ayda pazara sunulan en önemli otomobillerin değerlendirildiği "autonis"te, okurlar toplam 11 sınıfta 105 otomobili oylayarak seçimini yaptı.

Jeep Avenger, Avrupa'nın en büyük ikinci ve hızla büyüyen segmenti olan B-SUV'de yer alan, yaklaşık 4 metre uzunluğunda kompakt bir SUV olma özelliğine sahip. Avenger, aktif bir hayatı olan müşterilerin, kompakt boyutlara sahip olan, aynı zamanda da geniş alan ve depolama seçeneği sunan SUV ihtiyacına yanıt veriyor.

En başından itibaren tam bir Jeep olarak tasarlanan ve geliştirilen Avenger, Jeep DNA'sını kompakt boyutlarına taşırken yeteneklerini, tasarım, işlevsellik ve gelişmiş teknolojiyi bir arada sunuyor.

Avenger, 156 HP'ye karşılık gelen 115 kW güç ve 260 Nm tork üretiyor. Avenger'daki 54 kWh kapasiteli batarya, yüksek enerji yoğunluğu ile nominal ve kullanılabilir enerji arasında bir oran sunuyor. Şehir döngüsünde 550 km ve WLTP döngüsünde ise 400 km menzil sağlıyor.

Avenger, 2030 yılında ürün gamı tamamen elektrikli olacak Jeep'in, sıfır emisyonlu lider SUV markası olma yolundaki küresel elektrifikasyon stratejisinin de önemli bir adımını temsil ediyor.