Jeep Avenger, Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülünü Kazandı

Jeep Avenger, Avrupa'da Yılın Otomobili (COTY) ödülünü kazanarak Türkiye pazarına giriş yapıyor. Bu kompakt SUV, stil ve işlevselliği birleştiren modern ve heyecan verici özellikleriyle segmentinde dikkat çekiyor. Elektrikli SUV Jeep Avenger ön inceleme sizlerle.

Jeep Avenger, Avrupa'da Yılın Otomobili (COTY) ödülünü kazanarak Türkiye pazarına giriş yapıyor. Bu kompakt SUV, stil ve işlevselliği birleştiren modern ve heyecan verici özellikleriyle segmentinde dikkat çekiyor. Elektrikli SUV Jeep Avenger ön inceleme sizlerle.

Elektrikli SUV Jeep Avenger ön inceleme!

Stellantis'in gelişmiş güç aktarma sistemi ile donatılmış olan Avenger, 115 kW (156 beygir) gücünde ve 260 Nm tork üreten bir 400 volt elektrik motoruna sahip. 54 kWh'lik yeni bataryasıyla, 100 km'de sadece 15.4 kWh enerji tüketerek verimliliğiyle öne çıkıyor. WLTP döngüsünde 400 km ve şehir içinde 550 km'ye kadar menzil sunan Avenger, geniş menzil kapasitesiyle "İstediğin yere git, özgürce yaşa" mottosunu destekliyor.

Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, Avenger'in özgün tasarımı, üstün arazi sürüş kabiliyeti, güvenlik özellikleri ve geniş iç hacmiyle fark yarattığını belirtiyor. Avenger'ın Avrupa'da yılın en iyi otomobili seçilmesinin ve kazandığı ödüllerin modelin başarısını kanıtladığını vurguluyor. Süslü, Avenger'ın konfor, bilgi-eğlence sistemi ve yenilikçi teknolojileriyle Jeep tutkunlarına ve çevre dostu kullanıcılara hitap ettiğini de ekliyor. Jeep, 80 yıldan fazla süredir süregelen efsanevi mirasını, Avenger ile elektrifikasyon stratejisine taşıyor. Marka, bu yeni modelle elektrikli SUV pazarında liderliğini pekiştiriyor ve 2030 hedeflerine doğru önemli bir adım atıyor.

Avenger, kompakt SUV segmentinde yeni bir dönem başlatıyor. Fonksiyonel tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve arazi sürüş kabiliyetiyle mükemmel bir deneyim sunuyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal olan Avenger, Jeep'in yenilikçi ve çevreci yaklaşımını temsil ediyor.

Özgür Süslü, Avenger'ın elektrikli otomobil pazarına güçlü bir giriş yaptığını ve modelin başarısını pekiştiren ödüller kazandığını belirtiyor. Ekim ayında başlayan ön satışların büyük ilgi gördüğünü ve Türkiye'deki kompakt SUV pazarında iddialı bir giriş yaptığını ifade ediyor. Avenger, vergi avantajları sayesinde Türkiye'de avantajlı bir fiyatla sunuluyor. Avenger Türkiye pazarına modelin en donanımlı versiyonu Summit donanım seviyesi ile 1.563.750? TL fiyattan satışa sunuluyor.

Jeep Avenger, genç, dinamik ve çevre bilincine sahip kullanıcılara hitap ediyor. Stellantis'in yeni nesil güç aktarma sistemiyle donatılan bu model, hızlı şarj özelliği ve düşük ağırlığıyla dikkat çekiyor. 0'dan 100 km/s hıza 9 saniyede ulaşabilen Avenger, performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Sınıfının en iyi sürüş kabiliyetine ve güvenlik standartlarına sahip olan Avenger, önden çekişli araçlar arasında öne çıkıyor. Selec-Terrain sürüş modları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmıştır.

Fonksiyonel tasarım ve geniş iç hacim sunan Avenger, konforlu bir yaşam alanı sağlıyor. Göz alıcı dış tasarımı ve premium özellikleriyle dikkat çekiyor. İki yüksek çözünürlüklü ekran içeren gelişmiş bilgi-eğlence sistemi, kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Jeep Avenger, hem satın alma hem de kullanım aşamasında maliyet avantajları sunuyor. İçten yanmalı motorlu araçlara göre daha ekonomik bir kullanım sağlıyor. Avenger, lansmanından sonra Avrupa'da Yılın En İyi Otomobili seçildi ve çeşitli ödüller kazandı. Bu başarılar, modelin güçlü tasarım ve ürün özelliklerine sahip olduğunu ve kullanıcıların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verdiğini gösteriyor.