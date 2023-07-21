Beşiktaş, Jean Onana için Lens ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Transferin ardından ise Jean Onana kimdir? Jean Onana kaç yaşında? Jean Onana hangi mevkii? soruları araştırıldı.

Jean Onana kimdir? Jean Onana kaç yaşında? Jean Onana hangi mevkii? merak ediliyor. Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. Peki, Jean Onana kimdir? Jean Onana kaç yaşında? Jean Onana hangi mevkii?

JEAN ONANA KİMDİR?

Jean Emile Junior Onana Onana (d. 8 Ocak 2000), Kamerunlu millî futbolcu. Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Lille

Onana 31 Ocak 2020'de, Leixões'ten Lille'e transfer oldu. Onana, Lille ile ilk profesyonel maçına 16 Şubat 2020'de Marsilya'ya karşı 2-1 Ligue 1 mağlubiyetinde çıktı.

→Mouscron (kiralık)

Ağustos 2020'de bazı Lille oyuncularıyla birlikte Belçika kulübü Mouscron'a kiralık olarak transfer oldu, burada 13 Eylül'de Kortrijk'e yenildikleri bir Division A maçında kırmızı kart gördü.

Bordeaux

30 Ağustos 2021'de Onana beş yıllık bir sözleşme ile Ligue 1 kulübü Bordeaux'ya transfer oldu.

Lens

1 Eylül 2022'de eski kulübü Lille'in rakibi Lens ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Lens ile ilk maçına 4 Eylül 2023'te Reims karşısında çıktı.

Millî takım kariyeri

Onana Kamerun milli takımındaki ilk maçına 8 Ekim 2020 tarihinde Japonya'ya karşı oynanan dostluk maçında çıktı.