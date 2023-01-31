Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. İlk olarak kadrosuna Aboubakar'ı katan siyah-beyazlılar için Fransız basınında bir iddia ortaya atıldı. Merak edilenler arasında ise Jean Lucas Beşiktaş'a geliyor mu? Jean Lucas Beşiktaş'a gelecek mi? soruları yer aldı.

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Özellikle orta saha transferi yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Monaco forması giyen Jean Lucas ile ilgilendiği aktarıldı. Peki, Jean Lucas Beşiktaş'a geliyor mu? Jean Lucas Beşiktaş'a gelecek mi?

JEAN LUCAS BEŞİKTAŞ'A GELİYOR MU?

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Özellikle orta saha transferi yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Monaco forması giyen Jean Lucas ile ilgilendiği aktarıldı. Beşiktaş'ın, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi. Fransız basınında yer alan habere göre, Jean Lucas ile Troyes ve Espanyol'un da ilgilendiği öne sürüldü. Monaco'ya gelen teklifler arasında en iyisinin Espanyol'un önerisi olduğu kaydedildi. İspanyol ekibinin, 24 yaşındaki futbolcu için 5.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Bu rakamın, Monaco'nun beklediği bonservise yakın olduğu vurgulandı. 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Monaco'da sadece 10 maçta görev aldı. Yetenekli futbolcu, bu karşılaşmaların sadece 3'üne ilk 11'de başlarken takımına gol yada asist katkısı sağlayamadı.