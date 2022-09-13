Jean-Luc Godard kimdir? Jean-Luc Godard öldü mü? Jean-Luc Godard filmleri nelerdir?
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Yeni Dalga sinemasının unutulmaz isimlerinden efsane yönetmen ve senaristi Jean-Luc Godard'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Jean-Luc Godard kimdir? Jean-Luc Godard öldü mü? Jean-Luc Godard filmleri nelerdir? İşte detaylar...
1960'lar boyunca Breathless ve Alphaville de dahil olmak üzere birçok projede imzası bulunan 91 yaşındaki yönetmen ve film yapımcısı Jean-Luc Godard, hayata gözlerini yumdu. Yeni dalga sinemasının unutulmaz isimlerden Jean-Luc Godard'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Jean-Luc Godard kimdir? Jean-Luc Godard öldü mü? Jean-Luc Godard filmleri nelerdir? Detaylar haberimizde...
Jean-Luc Godard (3 Aralık 1930 - 13 Eylül 2022) Fransız ve İsviçreli film yönetmeni, senarist ve sinema eleştirmeniydi. Fransız Yeni Dalgası'nın en etkili isimlerinden birisidir.
1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Babası kendine ait bir kliniği olan bir doktor, annesi ise İsviçre'nin tanınmış bankacı ailelerinden birisinin kızıydı. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Bu zaman dilimi boyunca Cineclub ve Cinemateque e katıldı. Godard Yeni Dalga Akımı'nı alevlendiren insan olarak bilinen Andre Bazin ile burada tanıştı.
"Nouvelle Vague" (Yeni Dalga), geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır. Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol'dür. 1959 yılında eşzamanlı olarak çektikleri filmlerde verdikleri mesaj aynıdır: "Herkes film yönetmeni olabilir."
Godard, Erich Rohmer ve Jacques Rivette ile "Cahiers du Cinéma"'yı çıkardı, aynı zamanda sinema ile ilgili makaleler de yazmaya başladı. Bir iki kısa film denemesinin ardından 1960 yılında ilk uzun metrajlı filmi Serseri Aşıklar'ın (A Bout de Souffle) çekimini tamamladı.
1960'lar boyunca Breathless ve Alphaville de dahil olmak üzere birçok projede imzası bulunan 91 yaşındaki yönetmen ve film yapımcısı Jean-Luc Godard, hayata gözlerini yumdu. Yönetmenin ölümünü Fransız Liberation gazetesi duyurdu.
Filmografi
İlk Dönem Filmleri
Opération 'Béton' (1954)
Une femme coquette (1955)
Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons s'appellent Patrick (1959)
Serseri Aşıklar (A Bout de Souffle), 1960
Küçük Asker (Le Petit Soldat), 1960
Kadın Kadındır (Une femme est une femme), 1961
Hayatını Yaşamak (Vivre sa Vie), 1962
Jandarmalar (Les Carabiniers), 1963
Nefret (Le Mépris), 1963
Çete (Bande a Part), 1964
Evli Bir Kadın (Une Femme Mariée), 1964
Alphaville, 1965
Çılgın Pierrot (Pierrot le Fou),1965
Erkek Dişi (Masculin Féminin), 1966
Amerikan Malı (Made in USA), 1966
Onun Hakkında Bildiğim İki Üç Şey (Deux ou trois choses que je sais d'elle), 1967
Politik dönem filmleri
Çinli Kız (La Chinoise), 1967
Haftasonu (Weekend), 1967
Şen Bilgi (Le Gai Savoir), 1968
Diğerleri Gibi Bir Film (Une Film Comme les Autres), 1968
Bir Artı Bir (One Plus One), 1968
Bir Amerikan Filmi (One Amerikan Move), 1968
İngiliz Sesleri (British Sounds), 1969
Pravda, 1969
Doğu Rüzgarları (Vents d'Est), 1969
İtalya'daki Mücadeleler (Luttes en Italie), 1969
Zafere Kadar (Jusqu'a la Vitoire), 1970
Vladimir ve Rosa (Vladimir et Rosa), 1971
Her şey Yolunda (Tout va bien), 1972
Jane'e Mektup (Letter to Jane), 1972
Filmin içinde video
Burada ve Her yerde (Ici et Ailleurs), 1974
İki Numara (Numéro Deux), 1975
Nasıl Gidiyor? (Comment Ça Va?), 1976
Televizyonda video
Altı Kere İki: İletişim Üzerine ve Altına(Six Fois Deux: Sur et Sous la Communication), 1976
Dere Tepe Fransa/İki Çocuk (France Tour Détour/Deux Enfants), 1977-1978
Filmden önce video (senaryo, el yazmaları, denemeler...)
Kaçan Kurtulur – Hayat (Sauve Qui Peut – La Vie), 1979
Çile (Passion), 1982
Adı Carmen (Prenom Carmen), 1982
Selam Meryem (Je Vous Salue Marie), 1983
Filmden sonra video
Çile Filminin Senaryosu (Scénario du Film Passion), 1982
Freddy Bauche'a Mektup (Lettre a Freddy Bauche), 1982
Film yerine video
Grandeur et Décadence d'un Petit Commerce de Cinéma, 1986
Meetin' WA, 1987
King Lear, 1987
Film, sinema, imajlar,ya da genel üzerine video
Soft and Hard: Conversation Between Two Friends on a Hard Subject, 1986
Puissance de la parole, 1988
On s'est tous défilé, 1988
Histoire(s) du cinéma, 1988
Le Rapport Darty, 1989
L'Enfance de l'Art (How Are The Kids), 1990
Bu süreç içindeki filmleri
Détective (Dedektif), 1984
Soigne ta Droite (Sağını Kolla),1987
Nouvelle Vague (Yeni Dalga), 1990
For Ever Mozart (Daima Mozart), 1996
Eloge de l'Amour (Aşka Övgü), 2001