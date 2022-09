1960'lar boyunca Breathless ve Alphaville de dahil olmak üzere birçok projede imzası bulunan 91 yaşındaki yönetmen ve film yapımcısı Jean-Luc Godard, hayata gözlerini yumdu. Yeni dalga sinemasının unutulmaz isimlerden Jean-Luc Godard'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Jean-Luc Godard kimdir? Jean-Luc Godard öldü mü? Jean-Luc Godard filmleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

JEAN- LUC GODARD KİMDİR?

Jean-Luc Godard (3 Aralık 1930 - 13 Eylül 2022) Fransız ve İsviçreli film yönetmeni, senarist ve sinema eleştirmeniydi. Fransız Yeni Dalgası'nın en etkili isimlerinden birisidir.

1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Babası kendine ait bir kliniği olan bir doktor, annesi ise İsviçre'nin tanınmış bankacı ailelerinden birisinin kızıydı. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Bu zaman dilimi boyunca Cineclub ve Cinemateque e katıldı. Godard Yeni Dalga Akımı'nı alevlendiren insan olarak bilinen Andre Bazin ile burada tanıştı.

"Nouvelle Vague" (Yeni Dalga), geleneksel Fransa sinema trendinden farklı bir sinema biçimini kullanan, belli bir fikir üzerinde birleşip buna göre film çeken genç bir yönetmen grubunun oluşturduğu bir akımdır. Yeni Dalga içinde sayılabilecek yönetmenler Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol'dür. 1959 yılında eşzamanlı olarak çektikleri filmlerde verdikleri mesaj aynıdır: "Herkes film yönetmeni olabilir."

Godard, Erich Rohmer ve Jacques Rivette ile "Cahiers du Cinéma"'yı çıkardı, aynı zamanda sinema ile ilgili makaleler de yazmaya başladı. Bir iki kısa film denemesinin ardından 1960 yılında ilk uzun metrajlı filmi Serseri Aşıklar'ın (A Bout de Souffle) çekimini tamamladı.

JEAN-LUC GODARD ÖLDÜ MÜ?

1960'lar boyunca Breathless ve Alphaville de dahil olmak üzere birçok projede imzası bulunan 91 yaşındaki yönetmen ve film yapımcısı Jean-Luc Godard, hayata gözlerini yumdu. Yönetmenin ölümünü Fransız Liberation gazetesi duyurdu.

JEAN-LUC GODARD FİLMLERİ NELER?

Filmografi

İlk Dönem Filmleri

Opération 'Béton' (1954)

Une femme coquette (1955)

Charlotte et Véronique, ou Tous les garçons s'appellent Patrick (1959)

Serseri Aşıklar (A Bout de Souffle), 1960

Küçük Asker (Le Petit Soldat), 1960

Kadın Kadındır (Une femme est une femme), 1961

Hayatını Yaşamak (Vivre sa Vie), 1962

Jandarmalar (Les Carabiniers), 1963

Nefret (Le Mépris), 1963

Çete (Bande a Part), 1964

Evli Bir Kadın (Une Femme Mariée), 1964

Alphaville, 1965

Çılgın Pierrot (Pierrot le Fou),1965

Erkek Dişi (Masculin Féminin), 1966

Amerikan Malı (Made in USA), 1966

Onun Hakkında Bildiğim İki Üç Şey (Deux ou trois choses que je sais d'elle), 1967

Politik dönem filmleri

Çinli Kız (La Chinoise), 1967

Haftasonu (Weekend), 1967

Şen Bilgi (Le Gai Savoir), 1968

Diğerleri Gibi Bir Film (Une Film Comme les Autres), 1968

Bir Artı Bir (One Plus One), 1968

Bir Amerikan Filmi (One Amerikan Move), 1968

İngiliz Sesleri (British Sounds), 1969

Pravda, 1969

Doğu Rüzgarları (Vents d'Est), 1969

İtalya'daki Mücadeleler (Luttes en Italie), 1969

Zafere Kadar (Jusqu'a la Vitoire), 1970

Vladimir ve Rosa (Vladimir et Rosa), 1971

Her şey Yolunda (Tout va bien), 1972

Jane'e Mektup (Letter to Jane), 1972

Filmin içinde video

Burada ve Her yerde (Ici et Ailleurs), 1974

İki Numara (Numéro Deux), 1975

Nasıl Gidiyor? (Comment Ça Va?), 1976

Televizyonda video

Altı Kere İki: İletişim Üzerine ve Altına(Six Fois Deux: Sur et Sous la Communication), 1976

Dere Tepe Fransa/İki Çocuk (France Tour Détour/Deux Enfants), 1977-1978

Filmden önce video (senaryo, el yazmaları, denemeler...)

Kaçan Kurtulur – Hayat (Sauve Qui Peut – La Vie), 1979

Çile (Passion), 1982

Adı Carmen (Prenom Carmen), 1982

Selam Meryem (Je Vous Salue Marie), 1983

Filmden sonra video

Çile Filminin Senaryosu (Scénario du Film Passion), 1982

Freddy Bauche'a Mektup (Lettre a Freddy Bauche), 1982

Film yerine video

Grandeur et Décadence d'un Petit Commerce de Cinéma, 1986

Meetin' WA, 1987

King Lear, 1987

Film, sinema, imajlar,ya da genel üzerine video

Soft and Hard: Conversation Between Two Friends on a Hard Subject, 1986

Puissance de la parole, 1988

On s'est tous défilé, 1988

Histoire(s) du cinéma, 1988

Le Rapport Darty, 1989

L'Enfance de l'Art (How Are The Kids), 1990

Bu süreç içindeki filmleri

Détective (Dedektif), 1984

Soigne ta Droite (Sağını Kolla),1987

Nouvelle Vague (Yeni Dalga), 1990

For Ever Mozart (Daima Mozart), 1996

Eloge de l'Amour (Aşka Övgü), 2001