Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Jayden Oosterwolde kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, hangi takımda oynuyor, boyu kaç, kilosu kaçtır? Jayden Oosterwolde'un hayatı ve futbol kariyeri hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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FB'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde kimdir merak edildi. Peki, Jayden Oosterwolde kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Jayden Oosterwolde'un futbol kariyeri ve detayları sizlerle...

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

Jayden Oosterwolde (d. 26 Nisan 2001 ; Zwolle, Hollanda) Hollandalı profesyonel futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Sol Bek mevkiinde görev yapmaktadır.

Jayden Oosterwolde doğum tarihi : 26 Nisan 2001

26 Nisan 2001 Jayden Oosterwolde kaç yaşında : 21 yaşında

21 yaşında Jayden Oosterwolde nereli : Hollanda

Hollanda Jayden Oosterwolde mesleği ne : Futbolcu

Futbolcu Jayden Oosterwolde hangi takımda oynuyor : Fenerbahçe

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde mevkisi ne : Sol bek (Defans)

Sol bek (Defans) Jayden Oosterwolde boyu kaç : 1.89 metre

1.89 metre Jayden Oosterwolde kilosu kaç : -

- Jayden Oosterwolde forma numarası ne : 24

24 Jayden Oosterwolde burcu ne : Boğa

KULÜP KARİYERİ

Twente

Zwolle'de doğan Oosterwolde yerel bir takım olan ZAC ile kariyerine başlamıştır 2012'de FC Twente'nin gençlik akademisine geçmiştir.Haziran 2020'de FC Twente'nin futbol akademisinden çıktıktan sonra FC Twente/Heracles Akademi (iki takımın birleşik U21 takımı) ile sözleşme imzalamıştır. 2020-21 sezonunda U21 takımında olması gerekmesine rağmen hem Heracles hemde Twente'deki denemelerden sonra iki takımda onunla sözleşme imzalamak istemiştir. Oosterwolde 2020 Temmuz'da 3 yıllık sözleşme imzaladığı Twente'nin A Takımı'na girmiştir.

12 Eylül 2020'de profesyonel ilk çıkışını Twente'nin Fortuna Sittard'a karşı kendi sahasında oynadığı maçta ilk 11'de yaptı. Twente 2-0 kazandığında Queensy Menig'in 1-0 golü attığı asisti sağladı.

Parma

31 Ocak 2022'de Oosterwolde İtalyan takımı olan Parma ile satın alma zorunluluğu olan kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe

30 Ocak 2023'te Oosterwolde Fenerbahçe ile 6 milyon € bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.