Jandarma Genel Kütlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren JASAT, belirli dönemlerde adı sıkça duyulan birimlerden birisi. JASAT'ın tam adı Jandarma Suç Araştırma Timi'dir. JASAT asayiş suçlarının takibi, failin yakalanması, suçlu profili analizi gerçekleştirmek gibi görevleri yapmaktadır. Peki, JASAT nedir? JASAT il ve ilçelerde nasıl çalışıyor? JASAT'ın görevleri neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Jandarma Genel Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) suç ve suçluların aydınlatılmasında önemli görev üstleniyor. Özel eğitimli ekip her olayın ardındaki izleri takip ediyor, olayların sır perdesi aralanıyor. Peki, JASAT nedir? JASAT il ve ilçelerde nasıl çalışıyor? JASAT'ın görevleri neler? Detaylar haberimizde...

JASAT NEDİR ,NE DEMEK?

Jandarmaya bağlı birimlerden biri olan JASAT "Jandarma Suç Araştırma Timi" kısaltmasıdır. JASAT timleri bir olayı derinlemesine analiz ederek ilgili ekipleri yönlendirirler

JASAT NASIL ÇALIŞIYOR?

İlçe ve İl merkezlerinde kurulmuş Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) olarak faaliyet gösteren birimler, İl Jandarma Komutanlıklarının, Asayiş Şube Müdürlüklerindeki Suç Araştırma Kısım Amirliklerine (SAK) bağlı şekilde faaliyetlerini yürütmektedirler. JASAT'lar öncelikli olarak kuruluşlarında yer aldıkları İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı olup hizmet planlamaları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde bulunan Suç Araştırma Kısımlarının talep ve bilgisi doğrultusunda hareket ederek görevlerini sivil olarak yerine getirirler.

JASAT GÖREVLERİ NELR?

Jandarmaya bağlı birimlerden biri olan JASAT "Jandarma Suç Araştırma Timi" görevleri şu şekildedir: