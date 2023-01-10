JASAT nedir? JASAT il ve ilçelerde nasıl çalışıyor? JASAT'ın görevleri neler?
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Jandarma Genel Kütlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren JASAT, belirli dönemlerde adı sıkça duyulan birimlerden birisi. JASAT'ın tam adı Jandarma Suç Araştırma Timi'dir. JASAT asayiş suçlarının takibi, failin yakalanması, suçlu profili analizi gerçekleştirmek gibi görevleri yapmaktadır. Peki, JASAT nedir? JASAT il ve ilçelerde nasıl çalışıyor? JASAT'ın görevleri neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Jandarma Genel Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) suç ve suçluların aydınlatılmasında önemli görev üstleniyor. Özel eğitimli ekip her olayın ardındaki izleri takip ediyor, olayların sır perdesi aralanıyor. Peki, JASAT nedir? JASAT il ve ilçelerde nasıl çalışıyor? JASAT'ın görevleri neler? Detaylar haberimizde...
Jandarmaya bağlı birimlerden biri olan JASAT "Jandarma Suç Araştırma Timi" kısaltmasıdır. JASAT timleri bir olayı derinlemesine analiz ederek ilgili ekipleri yönlendirirler
İlçe ve İl merkezlerinde kurulmuş Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) olarak faaliyet gösteren birimler, İl Jandarma Komutanlıklarının, Asayiş Şube Müdürlüklerindeki Suç Araştırma Kısım Amirliklerine (SAK) bağlı şekilde faaliyetlerini yürütmektedirler. JASAT'lar öncelikli olarak kuruluşlarında yer aldıkları İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı olup hizmet planlamaları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde bulunan Suç Araştırma Kısımlarının talep ve bilgisi doğrultusunda hareket ederek görevlerini sivil olarak yerine getirirler.
Jandarmaya bağlı birimlerden biri olan JASAT "Jandarma Suç Araştırma Timi" görevleri şu şekildedir:
- Suçun faili olarak aranan kişilerin takip ve yakalanması için komşu il/ilçelerde görevli JASAT'lar ile bilgi alış verişinde bulunmak ve gerekli koordineyi sağlamak,
- CMK 135'inci maddesi kapsamında bulunan faili meçhul olayların aydınlatılması ve faili firarda olan sanık ve sanıkların yakalanması için, Savcısının talimatını alarak olayı bizzat soruşturmak,
- Soruşturduğu suça münhasır saha çalışması yapmak, istihbarat teknik ve taktiklerini kullanarak bilgi toplamak ve gerektiğinde haber toplama vasıtalarını kullanmak, elde edilen veri, bilgi, haber ve istihbaratın yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek,
- Sorumluluk bölgesinde meydana gelen nitelikli asayiş olaylarını günlük olarak takip etmek ve gerektiğinde karşılaştırmalı vaka analizi yapmak ve olaylar arası bağlantıları ortaya çıkarmak, Emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik görev etkinliğini artırmak için suç ve suçlu profili analizi yapmak,
- Sorumluluk bölgesinde nitelikli asayiş suçları kapsamında yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak,
- Ceza Muhakemeleri Kanunun 135'inci maddesi kapsamındaki suçlar ile her türlü hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik analiz yapmak, gerektiğinde olay yerine bizzat giderek olay yeri inceleme birimi ile koordineli olarak suç soruşturmasının yürütülmesine destek olmak,