Japonya Dünya'nın en güzel ülkelerinden birisidir. Başkenti Tokyo olan Japonya nüfusu ile kalabalık bir ülkedir. Özellikle tatilcilerin en çok tercih ettiği ülkelerden olan Japonya, pek çok ünlü mekanları bulunan bir şehirdir. Peki, Japonya Vize istiyor mu? Vize için gerekli evraklar neler? Japonya'da neler ünlüdür? Japonya'da gezilecek yerler nelerdir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Kuzey Yarımküre 'de Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan Kore, Çin ve Rusya ile komşu olan Japonya, her yıl dünyadan bir çok turiste ev sahipliği yapıyor. Ülkemizden 'de bir çok vatandaş Japonya'nın köklü tarihinin gezilecek yerlerini merak ediyor. Peki, Japonya Vize istiyor mu? Vize için gerekli evraklar neler? Japonya'da neler ünlüdür? Japonya'da gezilecek yerler neler? Detaylar haberimizde...

JAPONYA VİZE İSTİYOR MU?

Türkiye ve Japonya arasında her yıl yoğun bir seyirde karşılıklı seyahatler gerçekleşmektedir. Özellikle tatil ve ticaret amaçlı ziyaretçiler iki ülke arası seyahatler yapmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde geçerli olan bir takım vize ve pasaport yükümlülükleri, Japonya ziyaretlerinde de geçerlidir. Ülkemizden Japonya'ya gidecek olan vatandaşların, yerine getirmesi gereken bir takım vize ve pasaport şartları ise şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Japonya ziyareti için pasaport, fotoğraf ve uygunluk belgesi ile vizesiz giriş yapabilirler. Ancak bu durum sadece 90 günü aşmayan seyahatler için geçerlidir.90 günü aşan Japonya ziyaretleri için vize gerekmemektedir.

JAPONYA'YA GİTMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Japonya'ya vize almak için hazır bulundurulması gereken evraklar vardır. Bu evraklar şu şekildedir:

Pasaport

1 adet fotoğraf

Uygunluk belgesi

Taahhütname fotokopisi (Japonya'da bağlantılı olunan kurumlar; öğrenci ise eğitim kurumundan, iş ziyareti için çalışılan şirketten, aile vizesi için eşin çalıştığı şirket)

Seyahat sağlık sigortası (Opsiyonel)

JAPONYADA NELER ÜNLÜDÜR?

Dünyanın En Güzel Şehirlerinden Bir Tanesi: Tokyo.

Lezzeti Kendiden Büyük Sushi.

Geleneksel Japon Sporu Sumo Güreşi.

Kısa Ömürlü Güzellik: Sakura.

Acısı Hala Taze Olan Hiroşima Felaketi.

Japonya'nın Muhteşem Teknolojileri.

Hayranı Çok: Anime.

JAPONYADA GEZİLECEK YERLER NELER?

TOKYO / MEIJI TAPINAĞI

70 hektarlık orman alanı içerisinde bulunan Meiji Tapınağı, İmparator Meiji ve eşi İmparatoriçe Shoken'in ilahlaştırılan ruhlarına adanmış bir Şinto tapınağıdır. 1915'te yapımına başlanan ve 1920 yılında tamamlanan yüzyıllık mabet tipik bir imparatorluk tapınağıdır. Geleneksel Japon Nagare-zukuri mimari tarzıyla oluşturulan tapınağın yapımında bakır kullanılmıştır. Orijinal bina II. Dünya Savaşı esnasında gerçekleşen hava saldırılarında tahribata uğramıştır. Tapınak 1958 yılında aslına uygun olarak restore edilerek tekrar ziyarete açılmıştır.

TOKYO / SENSO-JI TAPINAĞI

628 yılında yapılmış ve Tokyo'da bulunan en eski Budist tapınağıdır. Efsaneye göre iki balıkçı kardeş balık avlarken, ağlarına, kutsal kabul edilen Kannon Heykeli takılır. Heykeli burada bulunan evlerinde saklarlar. Aynı yere daha sonra Sensoji Tapınağı yapılır. Kannon, budistler tarafından merhamet tanrıçası olarak biliniyor. Hastaları iyileştirdiğine ve yardım dileyen herkesin sesini duyabildiğine inanılıyor. Bodhisattva Kannon'a adanan tapınak her yıl yüz binlerce insanın katıldığı kentin en popüler festivali 'Sanja Matsuri'ye ev sahipliği yapıyor ve yılda 30 milyon ziyaretçi çekiyor.

TOKYO / TOKYO ULUSAL MÜZESİ

1872'de kurulan ve ülkenin ilk ve en büyük sanat müzesi olarak biliniyor. Müze, Japon sanat eserlerinin yanı sıra Asya'nın arkeolojik koleksiyonlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık 110 bin nesnenin sergilendiği müze Viyana, Paris gibi Avrupa'nın önemli merkezlerinde bulunan müzelere geçici sergiler için çeşitli koleksiyonlar göndermektedir. Tokyo Ueno Parkı içinde yer alan müzede metal araç gereçler, kılıçlar, heykel ve çizimler sergileniyor.

TOKYO / UENO PARK

Tokyo'nun Ueno bölgesinde geniş bir kamu parkıdır. Bu park eskiden Kan'ei-ji Tapınağına ait topraklarda 1873 yılında kurulmuştur. Japonya'nın ilk parklarından biri olarak bilinen bölge kiraz ağaçları ile kaplıdır. Bahar aylarında pespembe açan çiçekleriyle rengarenk görüntüler oluşturan park, Japonya'nın en popüler yerlerindendir.

OSAKA / OSAKA KALESİ

Japonya'nın ve Osaka'nın tarihi yerlerinden biri olan yapı dünyaca ünlüdür. Azuchi-Momoyama döneminde Japonya'nın birleşmesinde önemi rol oynayan kale General Toyotomi Hideyoshi tarafından 1583 yılında inşa ettirilmiştir. Ana kulesiyle beraber yaklaşık 1 kilometrekarelik alanı kapsayan kale 58 metre yüksekliğe sahiptir. 1583 ve 1868 yılları arasında aktif olarak kullanılan kale önemli çekişmelere sahne olmuştur. 1614 yılında Toyotomi güçlerinin yaklaşık 200 bin kişilik Tokugawa ordusuna geçit vermediği savaşla tanınan kale kentin simge yapısıdır.

NARA / TODAIJI TAPINAĞI

M.S. 8. yüzyılda kurulmuş olan bu tapınak, dünyadaki en büyük tahta yapı olan The Great Buddha Hall'da yer alan, dünyanın en büyük bronz Buda heykeline ev sahipliği yapmaktadır. Tapınağın tamamı UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmıştır. Tapınağın etrafında Nara geyiklerini de görebilirsiniz. Tapınağın tahta kısımlarının çoğu 1000'i aşkın yıllıktır. Tapınakta daha önce çıkan yangından ve yıllar boyunca birçok kez restore edilmesi gerektiğinden dolayı, tapınağın boyutu ilk haline kıyasla bir miktar küçülmüştür.

HIROŞİMA / HİROŞİMA BARIŞ ANITI

Atom Bombası Kubbesi adıyla da anılan anıt, 1945 yılında II. Dünya Savaşı'nın devam ettiği dönemlerde Amerika'nın Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombası neticesinde hayatını kaybedenler anısına inşa edilmiştir. Anıt 1996'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır.

NAGOYA / FUJİ DAĞI

3,776 metre yüksekliğe sahip Fuji Dağı, Japonya'nın en yüksek dağıdır. Japonya'nın efsanevi Fuji Dağı aktif bir volkanik dağdır. Uç noktalarında yılın her döneminde kalıcı karlar bulunmaktadır. En son 300 yıl öncevolkanik hareket gösteren dağ, 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesine dahil edilmiştir. Japon halkı tarafından kutsal kabul edilen Fuji Dağı etrafındaki göller ve yeşil alanlarla Japonya'nın turistik yerlerinden birine dönüşmüştür.

HIMEJI / HIMEJI KALESİ

Adını bulunduğu Japonya'nın Himeji kentinden alan tarihi kale şehrin hakim tepelerinden birine 1346 yılında inşa edilmiştir. 46 metre yüksekliğe sahiptir. 83 bina kompleksini içeren Himeji Kalesi, Japon kale mimarisinin en mükemmel örneği olarak bilinmektedir. 1600'lü yılların başında kale yeniden inşa edilmiş ve yaklaşık 400 yıldır, 2. Dünya Savaşı ve doğal afetlerden hiçbir hasar almadan korunmuştur. 1993 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde bulunuyor.