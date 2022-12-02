Japonya son 16 rakibi kim, kimle eşleşti? 2022 Dünya Kupası'nda Japonya gruptan çıktı mı, son 16'da hangi takımla eşleşti?

2022 Dünya Kupası devam ederken takımların kaç puanda olduğu ve gruptan çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor. Kaç puanda olduğu merak edilen takımların başında Japonya geliyor. Peki, Japonya kaç puanda, elendi mi, gruptan çıktı mı? 2022 Dünya Kupası'nda Japonya grupta kaç puanda? Japonya üst tura çıkmayı garantiledi mi? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Japonya kaç puanda, gruptan çıktı mı? Japonya elendi mi? 2022 Dünya Kupası'nda Japonya grupta kaç puanda? Japonya üst tura çıkmayı garantiledi mi? Japonya Dünya Kupası'ndan elendi mi? Japonya son 16'da kimle eşleşti? Japonya'nın rakibi belli oldu mu?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

JAPONYA HANGİ GRUPTA, ÜST TURA ÇIKTI MI?

Japonya 2022 Dünya Kupası'nda E grubunda yer alıyor. Japonya 3 maçta 6 puan alarak grubu 1. sırada tamamladı ve son 16'ya kaldı.

JAPONYA KAÇ PUANDA, GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ Mİ?

Japonya 6 puanla 1. sırada yer alıyor. Japonya bir üst tura çıktı.

JAPONYA SON 16 RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Japonya son 16'da Hırvatistan ile eşleşti. Japonya-Hırvatistan son 16 turu maçı 5 Aralık tarihinde oynanacak.