Japonya'nın yeni en yüksek gökdeleni inşa ediliyor
Mitsubishi Estate tarafından inşa edilecek Torch Tower, Tokyo'nun merkezine yapılacak ve Japonya'nın en yüksek binası olacak.
TOKYO, 27 Eylül (Xinhua) -- Gayrimenkul geliştiricisi Mitsubishi Estate'in verdiği bilgilere göre Japonya'nın yeni en yüksek gökdeleni olacak Torch Tower'ın (Meşale Kulesi) inşaatı Çarşamba günü Tokyo'nun merkezinde başladı.
Tokyo İstasyonu'nun karşısına inşa edilecek binanın 2027 mali yılında tamamlanması bekleniyor. Tamamlandığında yaklaşık 390 metre yüksekliğe sahip olacak olan gökdelen, aynı şehirdeki 330 metrelik Azabudai Hills Mori JP Kulesi'ni geçerek Japonya'nın en yüksek binası olacak.
Çarşamba günü temel atma töreni düzenleyen Mitsubishi Estate, Tokyo İstasyonu'nun Nihonbashi çıkışının önünde yerden 62 kat yüksekliğinde olacak Torch Tower'ın, ticari tesisler, ofisler, kiralık rezidanslar ve lüks bir otel içereceğini söyledi.