Haberler ›› Emlak ›› Japonya'nın en yüksek gökdeleni açıldı

Japonya'nın en yüksek gökdeleni açıldı

Japonya'da inşası tamamlanan Azabudai Hills Mori JP Tower, ülkenin en yüksek gökdeleni olarak açıldı. Tokyo'nun Minato bölgesinde bulunan kompleks, mağazalar, ofisler, enstitüler, otel zinciri ve lüks rezidanslar gibi birçok alanı içeriyor. Proje, Tokyo'yu uluslararası alanda rekabetçi bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.