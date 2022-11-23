Japonya Kalecisi kim? Japonya milli takım teknik direktörü kim?
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Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Japonya Kalecisi kim? Japonya milli takım teknik direktörü kim?
Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak Almanya Japonya maçı saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Ivan Barton yönetecek. Maç hakkında detaylar araştırılırken Japonya Kalecisi kim, Japonya milli takım teknik direktörü kim, merak edildi.
Almanya-Japonya maçı 11'leri:
Almanya : Neuer, Kehrer,Süle, Rudiger, Raum, Kimmich, İlkay, Gnabry, Musiala, Sane, Müller.
Teknik direktör: Hans-Dieter Flick
Japonya : Japonya: Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Itakura, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda
Teknik direktör: Hajime Moriyasu
Gonda:
Shuichi Gonda (d. 3 Mart 1989), kaleci pozisyonunda görev yapan Japon millî futbolcudur.
Doğum tarihi: 3 Mart 1989
(33 yaşında), Setagaya, Tokyo, Japonya
Hajime Moriyasu, orta saha pozisyonunda görev yapmış Japon eski millî futbolcu ve teknik direktördür.
Doğum tarihi: 23 Ağustos 1968
(54 yaşında), Kakegawa, Shizuoka, Japonya.