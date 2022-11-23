Japonya Kalecisi kim? Japonya milli takım teknik direktörü kim?

Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Japonya Kalecisi kim? Japonya milli takım teknik direktörü kim?