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Japonya - İspanya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Aralık Perşembe Japonya - İspanya maçının tüm gollerini HD izle! Maçın gollerini kim attı?

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Japonya - İspanya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Aralık Perşembe Japonya - İspanya maçının tüm gollerini HD izle! Maçın gollerini kim attı?

Japonya - İspanya maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Japonya - İspanya maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Japonya - İspanya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Aralık Perşembe Japonya - İspanya maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Japonya - İspanya maç özeti ve detayları haberimizde...

Japonya - İspanya maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, Japonya - İspanya maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 1 Aralık Japonya - İspanya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Japonya - İspanya maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...

Japonya - İspanya maçı 1 Aralık Perşembe yani bugün saat 22:00 'da başladı.

Japonya - İspanya maçı TRT Spor'da ekranlara geliyor.

Japonya - İspanya maçında Japonya 2-1 önde. Maç henüz bitmedi, devam ediyor.

Güney Kore - Gana maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Kasım Pazartesi Güney Kore - Gana maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Japonya maçta 2-1 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Japonya'nın golleri

  • 48. dakika : Ritsu Doan
  • 51. dakika : Ao Tanaka

İspanya'nın golleri:

  • 11. dakika : Alvaro Morata

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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