Japonya - İspanya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Aralık Perşembe Japonya - İspanya maçının tüm gollerini HD izle! Maçın gollerini kim attı?
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Japonya - İspanya maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Japonya - İspanya maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Japonya - İspanya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Aralık Perşembe Japonya - İspanya maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Japonya - İspanya maç özeti ve detayları haberimizde...
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Japonya - İspanya maçı 1 Aralık Perşembe yani bugün saat 22:00 'da başladı.
Japonya - İspanya maçı TRT Spor'da ekranlara geliyor.
Japonya - İspanya maçında Japonya 2-1 önde. Maç henüz bitmedi, devam ediyor.
Japonya maçta 2-1 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Japonya'nın golleri
- 48. dakika : Ritsu Doan
- 51. dakika : Ao Tanaka
İspanya'nın golleri:
- 11. dakika : Alvaro Morata
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.