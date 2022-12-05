Japonya - Hırvatistan maçı CANLI izle! Japonya Hırvatistan maçı canlı yayın izle! Japonya maçı canlı yayın izle!
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Japonya - Hırvatistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.
Japonya - Hırvatistan maçı bugün (05.12.2022) oynanacak.
Japonya - Hırvatistan maçı bugün saat 18.00'de başlayacak.
Japonya - Hırvatistan maçı Al Wakrah'da, Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak.