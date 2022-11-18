Japonya Dünya Kupası'nda var mı? Japonya Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Japonya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Japonya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Japonya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

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Japonya Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Japonya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Japonya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Japonya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

JAPONYA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Japonya 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda E grubunda yer alan Japonya'nın gruptaki rakipleri Almanya, İspanya ve Kosta Rika'dır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?