Japonya depremlere nasıl hazırlanıyor? Japonya'da deprem şiddeti en fazla ne kadar oldu?

Japonya yılda yaklaşık 1000 sarsıntı yaşıyor. Küçük sarsıntıların çoğu kamuya yansımıyor; Birçok ülkede Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerde bir deprem olurken binlerce bina yıkılıyor bunun sonucu olarak binlerce vatandaş hayatını kaybediyor. Her yıl 1000 üzende deprem yaşanan Japonya'da bir tek bina bile yıkılmıyor. Kamuoyu bu durumu merak ediyor. Japonya'da depremden dolayı evler neden yıkılmaz? Japonya depremlere nasıl hazırlanıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Japonya, tüm dünyada yaşadığı büyük depremlerle biliniyor ancak bu depremlerin şiddeti ne olursa olsun ülkede tek bir kişi bile yaralanmıyor. Tüm dünya bu olayı konuşuyor. Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerde bir deprem olurken binlerce bina yıkılıyor bunun sonucu olarak binlerce vatandaş hayatını kaybediyor. Peki, Japonya depreme nasıl hazırlanıyor? Japonya'da depremden dolayı evler neden yıkılmaz? Japonya'da deprem şiddeti en fazla ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

JAPONYA DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR?

Japonya'da vatandaşlara deprem ve tsunumayi önceden haber veren bir erken uyarı sistemi bulunuyor. Sistem deprem ve tsunami riskine karşı vatandaşları önceden uyarıyor. Cep telefonlarında yer alan bu sistem sayesinde deprem dalgaları o bölgeyi vurmadan 5-15 dakika önceden telefonlara 'Jishin desu! Jishin desu!' ( Deprem oluyor! Deprem oluyor!) diye tekrarlayan yüksek sesli bir uyarı gidiyor. Bu uyarıyla kendisini hazırlayan Japonlar, güvenli bölgeler gidip hayat üçgeni oluşturarak depremi ve tsunumayi atlatıyor. Japonya'da bir deprem anında, tüm televizyon kanalları acil resmi deprem yayınına geçiyor. Bu yayında insanlara; güvenli bölgeler, artçı depremler, olası tsunami hakkında bilgi veriliyor.

JAPONYADAKİ DEPREMDE EVLER NEDEN YIKILMIYOR?

Japonya'daki depremlerin devamlılığı göz önüne alındığında, tüm evler olası sarsıntılara dayanacak şekilde inşa edilmiş olduğu ortaya çıkıyor. Bunun temel nedeni; Japonya'daki mevcut yasaların sadece depreme dayanıklı olan binaların yapımına izin vermesi ve bunu belli ölçümlerle denetlemesi.

JAPONYADA DEPREM ŞİDDETİ EN FAZLA NE KADAR OLDU?

Tokyo, Japonya; 2011; büyüklük 9.1 Bu deprem, Japonya'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremdi ve tahmini 309 milyar dolarlık hasara mal oldu. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.