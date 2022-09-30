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Japonya'dan Kapadokya'ya geldiler, gösterileriyle ilgi odağı oldular

Genel Haberleri

Japonya'dan Kapadokya'ya geldiler, gösterileriyle ilgi odağı oldular Japon sokak sanatçılarının Kapadokya'daki gösterisini turistler ilgiyle izledi.

Japonya'dan Kapadokya'ya geldiler, gösterileriyle ilgi odağı oldular

NEVŞEHİR - Japon sokak sanatçılarının Kapadokya'daki gösterisini turistler ilgiyle izledi.

Japonya'da 'Neşe Saçan Adamlar' olarak tanınan iki kişilik sokak dans ekibi, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Üçgüzeller mevkiinde, açık havada gösteri yaptı. 'Neşe Saçan Adamlar' grubunun üyesi Tony Atsushi, yaptığı açıklamada, 2009'da Japonya'da başladıkları gösterileri farklı ülkelerde de sunduklarını belirtti. Türkiye'nin, ziyaret ettikleri 34. ülke olduğunu kaydeden Tony Atsushi; "Japonya'da çok gösteri yapıyoruz. Dans ve gösterilerimiz tamamen müzikli. Bu yüzden başka ülkelerde de düzenleyebiliyoruz. Kapadokya'dan önce Ankara'da etkinlik gerçekleştirdik. Türk çocukları sıra dışı eğlenceli ve hareketliydi. Bu gösteriden çok mutlu olduk" dedi.

Keizo Shogen ise Türkiye'de bulunduğu için heyecanlı olduğunu, Kapadokya'dan sonra gidecekleri farklı yerlerdeki programlarını başarıyla tamamlamaya odaklandıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Genel

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