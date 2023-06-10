- Japonya'daki Türkiye festivaline yoğun ilgi

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Türkiye Festivali, meraklılarından yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında kurulan yemek stantlarında Türk lezzetlerini tatmak isteyenler kuyruk oluştururken, geleneksel dans gösterisi ise izleyenleri coşturdu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Parkı'nda Türkiye rüzgarı esti. Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen festival, ilk gününde Japonlar ve turistlerden yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında kurulan yemek stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşturan katılımcılar, Türk lezzetlerini deneme fırsatı buldu. Japon dansçılar tarafından sergilenen geleneksel Türk dansları gösterisi ise izleyenleri coşturdu.

"Japonlardan ilgi büyük"

Festivalde Türk yemekleri satan Ahmet Taşpınar, benzer festivallere genelde döner kebap satarak katıldıklarını belirterek, "Festivale Japonlardan aşırı ilgi var. Bugün farklı olarak köfte ekmek ve balık ekmek satıyoruz. İzdiham ve kuyruk var. Yetiştiremiyoruz. Buraya gelen Japonlara ve ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Tesadüfen gördük, güzel bir ortam var"

Tokyo'ya ailesi ile birlikte 1 haftalığına turist olarak geldiğini belirten Eren Caner ise "Parkın yakınından geçerken tesadüfen İstanbul yazılarını gördük ve oyun havası müzikleri de duyunca içeri girmek istedik. Güzel bir ortam var. Japonların da ilgisi yoğun. Sıra oluşturmuşlar. Herhalde Türk lezzetlerini tatmak istiyorlar. Güzel bir ortam var" ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ile Türk lezzetlerini denemek üzere festivale geldiğini belirten Yuki Adachi de en çok döner kebabı sevdiğini belirterek, "Bugün de kebap yedim" şeklinde konuştu.