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(Japonya'daki biri, Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?) Kim Milyoner Olmak İster 11 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru!

Gündem Haberleri

11 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Japonya'daki biri, Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?...) Kim Milyoner Olmak İster 11 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Japonya'daki biri, Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?

(Japonya'daki biri, Londra'ya mı daha yakındır...) Kim Milyoner Olmak İster 11 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 11 TEMMUZ SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU

Japonya'daki biri, Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?

A-) Londra'ya daha yakındır

B-) Paris'e daha yakındır

C-) İkisine de eşit uzaklıktadır

D-) Japonya'daki yerine göre değişir

Doğru Cevap : A şıkkı

(Japonya'daki biri, Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?) Kim Milyoner Olmak İster 11 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru!

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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