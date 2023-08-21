Japonya'da asgari ücrete 45 yılın en büyük zammı! Saatlik ücret 187 lira olacak

Japonya'da asgari ücrete tarihinin en büyük zammı yapılacak. Japonya Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, en düşük ücret saat başına ortalama 43 yen artacak ve saatlik asgari ücret 1004 yen olacak. Bu, Türk lirasına çevrildiğinde saatlik ücreti 187 lira, günlük ücreti 1.500 lira ve aylık ücreti ise 45.000 TL'ye denk geliyor. Bu zam, 1978 yılından bu yana yapılan en büyük artışı temsil ediyor.

Japonya'da asgari ücrete son 45 yılın en büyük zammı geliyor. Asya ülkesi Japonya'da asgari ücretle çalışan bir işçinin maaşına 1978 yılından bu yana en büyük zam yapılacak.

Japonya Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, en düşük ücret saat başına ortalama 43 yen artacak.

SAATLİK 1004 YEN ÖDENECEK

Böylelikle Japonya'da asgari ücret saatlik bazda yaklaşık 1004 yen olacak. Bu ücret Türk lirasına çevrildiğinde saatlik ücreti 187 liraya denk geliyor.

Günlük 8 saat çalışma süresinden bir işçinin günlük alacağı ücret 8.032 yen olacak. Bu da Türk lirası bazında 1.500 liraya tekabül ediyor.

Japonya'da asgari ücretle çalışan bir işçinin aylık maaşı yaklaşık 240.960 yene denk gelecek. Türk lirası bazında hesaplandığında bu ücret 45.000 TL'ye denk geliyor.

11 BİN 402 LİRA OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılı asgari ücret ara zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ücret duyurulmuştu.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret; yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olmuştu. Brüt asgari ücret 13 bin 414 TL olarak hesaplanmıştı.

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