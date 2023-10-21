Japonya Büyükelçisi: Kapadokya'ya gelen Japon turist sayısı artacak

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ve bu sayede Kapadokya'ya gelen Japon turist sayısının artacağını belirtti.

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Takahiko: " Kapadokya'ya gelen Japon turist sayısı daha da artacak"

NEVŞEHİR - Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, " Kapadokya'ya gelen Japon turist sayısı daha da artacak" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi tarafından organize edilen programa katılan Büyükelçi Katsumata Takahiko, 2024 yılında Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını iki ülkede de çeşitli etkinlikler ile kutlayacağını söyledi. İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Takahiko, "Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olan Nevşehir'de ve Kapadokya'da bulunmaktan çok memnunum. Asya'nın en doğusunda ve batısında bulunan iki ülke olan Japonya ile Türkiye uzun yıldır diplomatik ilişki içinde. Bundan sonrada ilişkimizi daha da güçlendirmeye çalışacağız" dedi.

2024 yılında diplomatik ilişkilerin 100. yılı olduğuna dikkat çeken Büyükelçisi Katsumata Takahiko, "Önümüzdeki yıl bu dost ilişkinin 100. Yılını kutlayacağız. Türkiye ile ilişkilerimiz hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel olarak gittikçe artıyor. Yeni sayfa açabilmek için hep birlikte çalışmak istiyoruz. Tüm dünya pandeminin içinde yaşadı. Bu dönemde Japonya'dan Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den Japonya'ya giden turistlerin sayı baya azaldı. Biz pandemi ile yapılan savaşı kazandık. Bundan sonra bizim ilişkimiz daha da iyileşiyor. Türkiye Japonya'ya uçak gönderiyor. Bundan faydalanarak İstanbul ve Kapadokya'ya gelen ziyaretçi sayısı artacak. Buradan belirtmek istiyorum ki Japonya'dan gelen turistler eskisinden daha fazla olacak" şeklinde konuştu.