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Japonya Başkonsolosu Kasahara kimdir?

Japonya Başkonsolosu Kasahara kimdir?
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Japonya Başkonsolosu bugün MasterCHef'e konuk oldu. Peki, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara kimdir?

MasterCHef'te yapılan yemekler kadar konuklar da merak konusu oldu. Bugün yarışmaya konuk olan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara izleyicileri dikkatini çekti. Peki, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara kimdir?

JAPONYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU KASAHARA KİMDİR?

Bay KASAHARA Kenichi'nin Özgeçmişi

1962 Japonya'nın Okayama şehrinde doğdu

1986 Okayama Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu (Japonya)

1986 Japonya Dışişleri Bakanlığında göreve başladı

1990 Indiana Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Karşılaştırmalı Hukuk alanında yüksek

lisans eğitimini tamamladı (ABD)

Dışişleri Bakanlığında çeşitli yurt dışı görevlerinde bulunmuştur:

İstanbul (1990-93), New York (1999-02), Güney Afrika (2002-05),

Norveç (2015-18), Zimbabve (2018-21)

Tokyo'da Dışişleri Bakanlığı Merkezindeki çeşitli görevlerinden bazıları ise şöyledir:

Okyanusya Bölümü, Bilgi Teknolojileri Halkla İlişkiler Bölümü, ve ayrıca

Protokol Müdür Yardımcılığı

2021-22 Direktör, Devlet Konukları Bölümü, Akasaka Sarayı Devlet Konuk Evi

2022- Başkonsolos, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu

Evli ve iki çocuğu var.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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