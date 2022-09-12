January hangi ay ve Türkçesi ne? Jan hangi ayın kısaltması? Türkçede January ne demek?

İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılan diller arasında yer alıyor. Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan İngilizce kelimeler arasında özellikle de ay isimleri yer almakta. Peki, January hangi ay ve Türkçesi nedir? Jan hangi ayın kısaltması? Türkçede January ne demek?

İngilizce olarak ayları öğrenmek isteyenler bunu kolay bir şekilde başarabilir. Bunun için Türkçe ayları yazarak karşılarına ise İngilizcelerini yazmalısınız. Bu sayede İngilizcede yer alan ayları kolaylıkla öğrenmiş olacaksınız. Peki, January hangi ay ve Türkçesi nedir? Jan hangi ayın kısaltması? Türkçede January ne demek? İşte detaylar haberimizde...

JANUARY HANGİ AY VE TÜRKÇESİ NEDİR?

İngilizce kelimeler ile birçok yerde karşılaşılmaktadır. Ay isimleri de en fazla karşılaşılan İngilizce kelimeler arasında yer almaktadır. January, takvimde bulunan ilk ay olarak ifade edilebilir. January ayının Türkçe karşılığı 'Ocak' ayıdır.

Yılın ilk ayı olma özelliğine sahiptir. January yani Ocak ayı kış mevsimi içerisinde yer almaktadır. January ayından önce yılın son ayı olan on ikinci ay gelir. Yılın on ikinci ayı olan December ayı gelmektedir. January ayından sonra ise yılın ikinci ayı olarak bilinen February ayı gelmektedir.

JAN HANGİ AYIN KISALTMASIDIR?

İngilizce ayların genel olarak kısaltması ile de karşılaşmanız mümkündür. Bu yüzden bütün ayların kısaltmalarını da öğrenmeniz sizin için faydalı olacaktır. Jan olarak gördüğünüz ay, January ayının kısaltması olarak ifade edilebilir.

Eğer Jan olarak bir kısaltma ile karşılaşırsanız, Ocak ayını belirtmek istediklerini anlayabilirsiniz. Ayların İngilizce karşılıklarını öğrenmek size tarihleri belirtirken veya okurken kolaylık sağlayacaktır. Sizin de ayların İngilizce açıklamaları ile birlikte aynı zamanda da kısaltmalarını öğrenmeniz oldukça faydalı olacaktır.

AYLAR VE TÜRKÇELERİ

January (Jan): Ocak,

February (Feb): Şubat,

March (Mar): Mart,

April (Apr): Nisan,

May (kısaltılması yoktur): Mayıs,

June (kısaltılması yoktu): Haziran,

July (kısaltılması yoktur): Temmuz,

August (Aug): Ağustos,

September (Sep): Eylül,

October (Oct): Ekim,

November (Nov): Kasım

December (Dec): Aralık