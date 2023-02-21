"The Walking Dead" dizisinde oynadığı "Casper" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Jansen Panettiere, 28 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Jansen Panettiere öldü mü? Jansen Panettiere neden ve nasıl öldü?

Jansen Panettiere neden öldü? "The Walking Dead" dizisinde oynadığı "Casper" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Jansen Panettiere, 28 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Jansen Panettiere öldü mü? Jansen Panettiere neden ve nasıl öldü? Detaylar...

JANSEN PANETTIERE ÖLDÜ MÜ?

"The Walking Dead" dizisinde oynadığı "Casper" karakteriyle tanınan oyuncu Jansen Panettiere, 28 yaşında yaşamını yitirdi. Panettiere'nin New York'ta ölü bulunduğu belirtildi.

NEW YORK'TA ÖLÜ BULUNDU

Ailesinden TMZ ve Deadline haber sitelerine yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun New York'ta ölü bulunduğu bildirildi. Kız kardeşi Hayden Panettiere ile çeşitli projelerde birlikte yer alan genç oyuncu, sinemaya seslendirme yaparak adım attı.

THE WALKING DEAD DİZİSİYLE ADINI DUYURDU

İlk olarak 2002'de "Even Stevens" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Panettiere, 2009'da vizyona giren "The Perfect Game" filmindeki rolüyle tanındı. Tüm dünyada izlenen "The Walking Dead" dizisindeki tek bölümlük rol ile akıllara kazınan Panettiere, en son 2022 yapımı "Love and Love Not" filminde oynamıştı.