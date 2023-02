Jansen Panettiere kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Jansen Panettiere kimdir? Kaç yaşında, nereli? Jansen Panettiere oynadığı diziler merak ediliyor. Peki, Jansen Panettiere kim? Detaylar haberimizde...

JANSEN PANETTIERE KİMDİR?

Jansen Rayne Panettiere Amerikalı bir aktördür. The Secrets of Jonathan Sperry, The Perfect Game, Ice Age: The Meltdown, The Martial Arts Kid ve How High 2 filmlerindeki rolleriyle tanınmaktadır. Ablası oyuncu Hayden Panettiere'dir.

"The Walking Dead" dizisinde oynadığı "Casper" karakteriyle tanınan oyuncu Jansen Panettiere, 28 yaşında yaşamını yitirdi. Panettiere'nin New York'ta ölü bulunduğu belirtildi.