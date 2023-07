Jane Birkin neden öldü, hastalığı neydi? Jane Birkin kaç yaşında vefat etti? sorularına yanıt aranıyor. Bir döneme damga vuran İngiliz aktrist ve şarkıcı Jane Birkin hayatını kaybetti. Jane Birkin neden öldü, hastalığı neydi? Jane Birkin kaç yaşında vefat etti? merak ediliyor. Jane Birkin neden öldü, hastalığı neydi? Jane Birkin kaç yaşında vefat etti? Detaylar haberimizdedir…

JANE BIRKIN NEDEN ÖLDÜ?

Fransız gazetesi Le Parisien ve Fransız TV'si BFM TV'nin aktardığı haberlerde Birkin'in cansız bedeninin Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

JANE BIRKIN HASTALIĞI NEYDİ?

76 yaşındaki sanatçı 1969 yılında sevgilisi Fransız müzisyen Serge Gainsbourg ile söylediği, "Je t'aime…moi non plus" isimli şarkıyla ününü uluslararası arenaya yaymıştı. Fransız Le Parisien gazetesi, "Fransızların en sevdiği İngiliz kadını" olarak tanımladığı Birkin'in son dönemde sağlık sorunları yaşadığını aktardı. Birkin'in sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal ettiği belirtildi. Birkin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada konserlerini iptal ederek, "Ben her zaman büyük bir iyimser oldum ve sizlerin karşısına çıkıp konser vermek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu anladım" demişti.

Jane Birkin

JANE BIRKIN KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Şarkıcı ve aktris Jane Birkin, 76 yaşında hayatını kaybetti. Evde bakımını üstlenen kişi, Birkin'i evinde ölü halde buldu. Oyuncunun ölüm nedeni şu anda bilinmiyor.