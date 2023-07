İngiliz doğumlu bir Fransız şarkıcı Jane Birkin uzun zamandır kullanıcılar tarafından merak ediliyordu. Mayıs ayında konserlerini iptal eden Birkin'in sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Jane Birkin kimdir, nereli, kaç yaşında? Jane Birkin neden öldü? Jane Birkin şarkıları nelerdir?

JANE BİRKİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Jane Birkin Fransız aktris ve modeldir. 14 Aralık 1946 tarihinde Londra, İngiltere'de doğmuştur. Efsanevi Fransız şarkıcı Serge Gainsbourg ile olan ilişkisiyle tanınmaktadır. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fransa'da büyük bir popülerlik kazanmıştır. Jane Birkin, şarkıcılığın ve oyunculuğun yanı sıra kadın hakları savunuculuğuyla da tanınıyordu.

JANE BİRKİN ŞARKILARI NELERDİR?

Jane Birkin, "Je t'aime... moi non plus" gibi hit şarkılarla tanınmıştır. Aynı zamanda "La Belle et la Bête" (Güzel ve Çirkin) ve "Slogan" gibi filmlerde başrol oynamıştır. Özellikle Fransız sinemasında önemli bir figürdür ve Gainsbourg ile yaptığı işbirliğiyle müzik dünyasında da iz bırakmıştır. Birkin, ikonik bir moda ikonu olarak da tanınır. İngiliz asaletiyle Fransız zarafetini birleştiren benzersiz bir tarzı vardır ve moda dünyasında ilham kaynağı olmuştur. Onun adını taşıyan ve Hermès tarafından üretilen ünlü "Birkin çantası" da moda dünyasının en ikonik ve talep gören tasarımlarından biridir. Jane Birkin, müzik, sinema ve moda dünyasında etkili bir isim olmuş ve sanat kariyeri boyunca büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Bugün hâlâ aktif olarak sahne almaya ve projelerde yer almaya devam etmektedir.

JANE BİRKİN NEDEN ÖLDÜ?

İngiliz şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin, 76 yaşında hayatını kaybetti. Fransa Kültür Bakanlığı, İngiltere doğumlu sanatçının 1960'larda Fransa'da büyük bir hayran kitlesi edindiği ve Paris'te yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Fransız medyası, sağlık sorunları nedeniyle mayıs ayında konserlerini iptal eden Birkin'in Paris'teki evinde bakıcısı tarafından ölü bulunduğunu bildirdi. 2002 yılında lösemi teşhisi konulan sanatçı, gençlik yıllarında alkolle olan ilişkisini ve kanserin hayatını nasıl etkilediğini birkaç yıl önce verdiği bir röportajda anlatmıştı.

Birkin, ayrıca 2021 yılında felç geçirdi ve bu nedenle o yıl birçok konserini iptal etmek zorunda kaldı. Mart ayında ise kürek kemiğini kırdığı için konserlerini yeniden iptal etmek durumunda kaldı.