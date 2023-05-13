Jandarma zehir tacirlerine ağır darbe

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul'da satma hazırlığında olan 7 kişilik uyuşturucu çetesine düzenlediği eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların elde ettikleri uyuşturucu maddelerine müşteri aradığı bilgisi alındı. Yapılan detaylı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri tuttuğu adreslerden nakil yapacağının belirlenmesi üzerine Avcılar, Bakırköy ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 10 kilo gram metamfetamin, 9 kilogram skunk, 750 bin 232 adet Galara isimli uyuşturucu etkiye sahip sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet cep telefonu ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi

Yeni Nesil Zehir: Skunk ve Metamfetamin

Metamfetamin son derece yüksek bağımlılık yapıcı etkilere sahip, tamamen sentetik olarak üretilen yasadışı bir uyuşturucu madde, Skunk ise esrarın hammaddesi olan kenevirin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen ve esrardan kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan bir uyuşturucu maddedir. Şüpheli şahıslardan E.A., B.K., A.E., N.A., H.K. ve M.S. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, Y.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheli şahısların irtibatlı olduğu diğer şüpheli veya şüphelileri ortaya çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.