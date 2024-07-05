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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler?

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5 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 523 öğrenci alınacak. Resmi Gazete'de ayrıca yasama, yürütme ve idare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da yer aldı. Resmi Gazete'nin atama kararları da yayınlandı. Peki, Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler?

Resmi Gazete 5 Temmuz atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne 200 erkek öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na ise 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacağı Resmi Gazete'de ilan edildi. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 7/6/2024 Tarihli ve 8639 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8724)

YÖNETMELİKLER

–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/127, K: 2024/105 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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