Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan ilan ile birlikte 7500 sözleşmeli uzman erbaş adayı alımı yapılacağı duyuruldu. Sözleşmeli uzman erbaş olmak isteyen kişiler konu hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, Jandarma uzman erbaş başvuruları ne zaman, nereden yapılıyor? Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başladı! 7500 personel alınacak!

Yayınlanan ilanların ardından birçok vatandaş konu hakkında meraklandı ve araştırmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından merak edilen sorular ise Jandarma uzman erbaş başvuruları ne zaman, nereden yapılıyor? Oldu. Peki, Jandarma uzman erbaş başvuruları ne zaman, nereden yapılıyor? Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başladı! 7500 personel alınacak!

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIYOR?

12 Eylül tarihinde başlamış olan 7500 sözleşmeli uzman erbaş adayı alımı, 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. Başvurular ise internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

7500 Sözleşmeli uzman erbaş adayı alımı "https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris" adresinden gerçekleştirilecektir. Site adresine gitmek isteyen kullanıcılar aşağıda yer alan kısımdan sözleşmeli uzman erbaş başvuru ekranına gidebilirler.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU EKRANI

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

(2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.