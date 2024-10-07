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Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Başvuru ekranı!

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Başvuru ekranı!
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Jandarma Genel Komutanlığı, personel alımı için 2025 yılı başvurularının başladığını duyurdu. Bu duyuru, genel komutanlığın personel ihtiyacını karşılamak için yeni adımlar attığını gösteriyor. Başvuruların ne zaman sona ereceği veya hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacağı merak ediliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılı için personel alım başvurularının başladığını duyurdu. Bu, komutanlığın personel ihtiyacını karşılamak amacıyla attığı yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Başvuruların son tarihi ve hangi pozisyonlar için alım yapılacağı gibi detaylar, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Bu süreç, Jandarma'nın güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması açısından önemli bir fırsat sunuyor. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı ilanına başvurular 07 - 21 Ekim 2024 (Saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular https://www.jandarma.gov.tr internet adresinden "İşlemler" 'Personel / ÖğrenciAlım Başvuru ve Sonuçları' kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı PersonelTemin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet vasıtasıyla alınıyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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