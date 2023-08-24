Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Ankara, Adana ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 42 ilin jandarma komutanı değişti. Arama motorlarında ise Jandarma Genel Komutanlığı atamaları 2023! Resmi Gazete Jandarma Genel Komutanlığı kararnamesi yayınlandı mı? 2023 terfi listesi araması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre aralarında Ankara, Adana ve Diyarbakır'ında bulunduğu 42 ilin jandarma komutanı değişti. Vatandaşlar ise atamaların ardından arama motorlarında Jandarma Genel Komutanlığı atamaları 2023! Resmi Gazete Jandarma Genel Komutanlığı kararnamesi yayınlandı mı? 2023 terfi listesini araştırdı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ATAMALARI 2023!

Ankara İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Adana İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Coşkun Sel, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Selçuk Yıldırım atandı. 13 ilin jandarma komutanı ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi. Ayrıca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Şakir Uslu getirildi.