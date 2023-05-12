Jandarma, engelli minik gönüllere dokundu Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, Engelliler Haftası ve Görme Engelliler Günü nedeniyle özel bir sınıftaki görme engelli minik öğrencileri ziyaret ederek, özel olarak üretilen satranç takımı hediye etti Balıkesir İl...

Jandarma, engelli minik gönüllere dokundu

BALIKESİR - Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, Engelliler Haftası ve Görme Engelliler Günü nedeniyle özel bir sınıftaki görme engelli minik öğrencileri ziyaret ederek, özel olarak üretilen satranç takımı hediye etti

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemlı Albay Ali Yıldız, 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu'ndaki görme engelli çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen İl Jandarma Komutanı ve beraberindeki personelleri uzun süre onlarla sohbet edip, şiirlerini dinledi. Sınıftaki öğrencilerin satranç takımına ihtiyaç duyduğunu öğrenen Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız engelliler için özel üretilen satranç takımını temin ettirerek sınıfa hediye etti.

Ziyarette konuşan Yıldız, "Sayın Valimizin selamlarını sizlere getirdik. Hem Jandarma, hem emniyet, bütün vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, sizlerin emrindeyiz ve sizleri çok seviyoruz" dedi.

Jandarma'nın ziyaretinden mutlu olan öğrenciler ise sıcak ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.