Jandarma, Aydın'da semt pazarında kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Aydın'ın Efeler ilçesine kurulan semt pazarını ziyaret eden jandarma ekipleri, kadın vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma ekipleri ayrıca çocuklara da boyama kitabı dağıttı.

Aydın'ın Efeler ilçesine kurulan semt pazarını ziyaret eden jandarma ekipleri kadın vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Jandarma ekipleri pazarcı kadın esnaf ve pazardaki kadın vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaparak, durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıttı. Çocuklara da boyama kitabı dağıtan jandarma ekipleri kadın vatandaşların konuyla ilgili sorularını yanıtladı. - AYDIN