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Jandarma 7500 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

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Jandarma 7500 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek. Peki, Jandarma 7500 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma 7500 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek. Peki, Jandarma 7500 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

JANDARMA 7500 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başvurular bugün başlayıp 26 Eylül'de son bulacak.

JANDARMA 7500 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

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