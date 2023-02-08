Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Jammer, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Jammer ne demek? Jammer anlamı ne? İşte, Jammer kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Jammer kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Jammer anlamı ne? Jammer ne demek?

JAMMER NE DEMEK?

Sinyal boğucu, bir alıcı-verici sistemde aradaki iletişim ortamını bozmaya yarayan alete denir. Genellikle alıcıyı hedefleyen kuvvetli bir vericidir. Sinyalin taşınma şekli en sık elektromanyetik dalga olmak üzere ses, ışık de olabilir.