2002'de Webb'e hürmet etmek için Hubble Uzay Teleskobu'nun yenileme teleskobu olan "Next Generation Space Telescope" (NGST)'ın ismi "James Webb Space Telescope" ( James Webb Uzay Teleskobu)'a değiştirildi. Peki, James Webb kimdir? James Webb kaç yaşında, nereli? James Webb hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

JAMES WEBB KİMDİR?

James E. Webb (d. 7 Ekim 1906; ö. 27 Mart 1992), 14 Şubat 1961'den 7 Ekim 1968'e kadar NASA yöneticisi olarak görev yapmış Amerikalı bürokrat.

Webb, Kennedy hükûmetinin başlangıcından Johnson hükûmetinin sona ermesine kadar NASA'yı yönetti; böylece ilk insanlı Apollo uçuşundan hemen önceki Mercury ile Gemini programları arasındaki kritik insanlı uzay lansmanlarına gözetmenlik yaptı. Ayrıca Apollo 1 yangını ile ilgilenmişti.

2002'de Webb'e hürmet etmek için Hubble Uzay Teleskobu'nun yenileme teleskobu olan "Next Generation Space Telescope" (NGST)'ın ismi "James Webb Space Telescope" (James Webb Uzay Teleskobu)'a değiştirildi.

Uzay tabanlı gözlemevi, adını NASA'nın ikinci yöneticisi olan James E. Webb'den (1906- 1992) alıyor. James Edwin Webb, 1958 Ulusal Havacılık ve Uzay Yasası uyarınca 1 Ekim 1958'de resmen kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin ikinci yöneticisiydi. Webb, ilk insanları Ay'a indiren bir dizi ay keşif programı olan Apollo'ya öncülük etmesiyle tanınır. Bununla birlikte, görev süresi boyunca Amerika'nın ilk gezegenler arası kaşifleri de dahil olmak üzere 75'ten fazla fırlatmadan sorumlu olan güçlü bir uzay bilimi programı başlattı.