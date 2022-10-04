Jalebi tatlı tarifi! Masterchef Jalebi nedir, nasıl yapılır? Jalebi için gerekli malzemeler nelerdir? Jalebi hangi yöreye ait?

Masterchef 4 Ekim yarışmasında şefler tarafından Jalebi yapılması istendi. Peki Masterchef Jalebi nasıl yapılır? Jalebi için gerekli malzemeler nelerdir? Jalebi tatlı tarifi! Jalebi nasıl yapılır? Jalebi tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Jalebi tarifi oldu. Peki en güzel Jalebi tatlı tarifi nasıldır? Jalebi tatlısı nasıl yapılır? Jalebi için gerekli malzemeler nelerdir? Jalebi nasıl yapılır? Jalebi için gerekenler neler?

JALEBİ NEDİR? KÖKENİ NEDİR?

Zulbiye veya Zülbiye bir çeşit şerbetli tatlıdır. Güney ve Batı Asya, Afrika ve Mauritius'ta popüler bir tatlıdır. Jalebi, jilapi, jilebi , jilipi , zulbia , jerry , mushabak , z'labia olarak farklı isimlerle adlandırılır.

İzmir Bergama Zulbiye Tatlısı 23.03.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna tescillenmesi ve coğrafi işaret alması için başvuru yapılmıştır. İzmir'in Bergama ilçesinde sadece ramazan aylarında satışa sunulur.