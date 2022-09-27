Jale İnan Google'a Doodle oldu! İlk kadın arkeolog kim? Jale İnan kimdir, neden vefat etti?

Özel günlerde kullanıcılarına sürpriz yapan dev arama motoru Google Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan'ı andı. Peki, Jale İnan Google'a Doodle oldu! Jale İnan kimdir, neden vefat etti?

Jale İnan kimdir, kaç yaşındaydı? Jale İnan ne zaman vefat etti?

27 Eylül tarihine özel Jale İnan Doodle ile kullanıcılarını meraklandırdı. Jale İnan Doodle'ı sonrası Jale İnan kimdir, Google 'Jale İnan' doodle nedir, mesleği ne, neden doodle oldu? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, Jale İnan Google'a Doodle oldu! Jale İnan kimdir, neden vefat etti?

JALE İNAN KİMDİR, NEDEN VEFAT ETTİ?

Jale İnanTürkiye'nin ilk kadın arkeoloğudur. Uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek vermiş; çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlamıştır. Programlı kazıların dışında tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin ilk arkeologlarından Aziz Ogan'ın kızı, zamanın önde gelen bilim insanlarından Mustafa İnan'ın eşidir.

Doğum tarihi: 1 Şubat 1914, İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 27 Şubat 2001, İstanbul