2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı. Ünlü yayıncı Jahrein, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdiğini duyurmuştu. Milyonlarca kişinin girdiği sınav soruları hakkında yorumlarını yapan Jahrein, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sıralamasını da hayranlarıyla paylaşmıştı. Peki Jahrein YKS'den kaç puan aldı? Jahrein hangi bölüme yerleşti? Detaylar haberimizde…

Milyonlarca kişinin girdiği YKS'nin yerleştirme sonuçları açıklandı. Ünlü yayıncı Jahrein, sosyal medya hesabından YKS'ye girdiğini açıklayarak sınavla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Puanların açıklamasından sonra amacının öğrencilik olmadığını söyleyerek takipçileriyle sıralamasını paylaşmıştı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Jahrein hangi bölüme yerleşti? Sorusu merak edildi. Peki Jahrein YKS'den kaç puan aldı? Jahrein hangi bölüme yerleşti? İşte detaylar…

JAHREİN YKS'DEN KAÇ PUAN ALDI?

Ünlü yayıncı Jahrein, hedefinin özel bir üniversitede siyaset ve uluslararası ilişkiler okumak olduğunu söyleyerek sıralamasını paylaşmıştı. Jahrein, eşit ağırlık puan türünde 155 bin sıralamaya girdiğini söylemişti.

JAHREİN HANGİ BÖLÜME YERLEŞTİ?

Yerleştirme sonuçlarının ardından Jahrein, sınavla ilgili tercihine yerleştiğiyle ilgili yeni bir paylaşımda bulunmadı.

JAHREİN KİMDİR?

Gerçek adı Ahmet Sonuç olan Jahrein nickini kullanan yayıncı popüler video uygulamalarında yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Jahrein, Twitch adlı yayın uygulamasında kısa sürede binlerce aboneye ulaşmıştı.

Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç (Jahrein) 1988 İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını Almanya'da tamamlandıktan sonra, Polonya'ya yerleşmiş ve bir süre burada yaşamıştır. İlk olarak sosyal medyaya YouTube yayıncılığıyla başlayan Jahrein, ardından Twitch'e yönelerek Türkiye'nin en popüler yayıncılarından biri haline geldi. Evlendikten sonra Antalya'ya yerleşen Jahrein, eşiyle beraber yayın hayatına Türkiye'den devam ediyor. Başarılı yayıncı son zamanlarda Spotify üzerinden Reddit ve Zone gibi platformlarda Podcast yayınları da yapıyor.

2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti. 5 Ekim 2019'da Selin Sonuç ile evlendi.

Nisan 2021 tarihli bir Twitch yayınında, bir sonraki Türkiye genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıkladı.